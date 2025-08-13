Una reunión técnica entre funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) terminó en un escándalo luego de que Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, insultara de forma agresiva a uno de los asistentes. De acuerdo con lo difundido en redes sociales, el episodio ocurrió mientras discutían el proceso de liquidación de la Fundación Cecep, señalada por múltiples irregularidades.

El encuentro, que debía servir para encontrar salidas institucionales frente al futuro de la Fundación, se vio empañado por un momento de alta tensión. Tascón interrumpió la sesión con señalamientos directos hacia dos funcionarios del Ministerio: “Usted y usted son de los indemnizados”, dijo mientras los apuntaba.

La situación se agravó cuando uno de los participantes le cuestionó su posición frente a la política de sustitución de cultivos ilícitos, señalándola como un fracaso. En ese momento, Tascón perdió la compostura y respondió con un insulto que quedó registrado en video: “Usted es un reverendo comemierda, usted no tiene ni idea de eso”.

Hay quienes no deberían tener cargo ni liderar nada.Felipe Tascón es de estos.En su arrogancia va por la vida insultando.Hace meses,cuando era director de @SoySustitucion ,me citó a la hermosa plaza de La Concordia para mandarme a”comer mierda”,la escatología frente a la crítica. pic.twitter.com/3mrm0J7dRf — César Jerez (@CesarJerezM) August 13, 2025

Pelea con la SAE fue por liquidación de la Fundación Cepep

La SAE se encuentra al frente del proceso de liquidación de la Fundación Cecep, institución que atraviesa una grave crisis financiera. Entre los argumentos presentados para la disolución están un patrimonio neto negativo de más de 3.200 millones de pesos, pérdidas acumuladas que superan los 10.400 millones de pesos, y una pérdida específica en 2023 de 1.608 millones de pesos, según reportó Infobae.

Además, existirían retrasos en los pagos a docentes y personal administrativo, así como obligaciones contractuales pendientes. Otro hallazgo que encendió las alarmas fue un préstamo de 3.000 millones de pesos otorgado en 2023 con recursos públicos, sin respaldo financiero ni claridad en su destino.

También se descubrió un esquema de auto bonificaciones autorizadas por el Consejo Administrativo, encabezado por Margarita Giraldo Alzate como rectora y Harol Antonio Hernández Molina como secretario.

El altercado protagonizado por Tascón evidenció no solo la tensión entre entidades del Estado, sino también la dificultad para abordar procesos de control institucional con transparencia. Así las cosas, el hecho dejó claro que hay una fractura en la coordinación entre el Ministerio de Educación y la SAE, y que las discrepancias en torno a la Fundación Cecep van más allá de lo administrativo.

Por ahora, se espera una respuesta oficial por parte de la SAE. Hasta el momento, no se ha conocido si se adoptarán medidas disciplinarias frente a lo ocurrido.

