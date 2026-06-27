La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se pronunció públicamente tras la oficialización del triunfo electoral de Abelardo De La Espriella y le envió un mensaje centrado en el diálogo, la serenidad y la búsqueda de unidad nacional.

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La publicación fue compartida en sus redes sociales y se conoció días después de que el proceso electoral concluyera oficialmente con la entrega de credenciales por parte de las autoridades electorales al nuevo mandatario electo.

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En el mensaje, Alcocer hizo referencia al momento político que atraviesa el país e invitó a construir puentes por encima de las diferencias.

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“Le deseo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, sabiduría, serenidad y acierto en la enorme responsabilidad que asume”, escribió.

Además, agregó una reflexión sobre el tono del nuevo ciclo político que comenzará el próximo 7 de agosto:

“Confío en que esta nueva etapa esté acompañada de un lenguaje que inspire diálogo y que nos ayude a reencontrarnos como nación. Colombia siempre será nuestra casa común”.

En otra parte del mensaje, la primera dama sostuvo que los procesos democráticos dejan como enseñanza que, más allá de las diferencias políticas, permanece un objetivo compartido alrededor del país.

#POLÍTICA | En redes sociales la primera dama, Verónica Alcocer (@Veronicalcocerg), le envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) en el que lo invita a unir al país a través del diálogo. “Le deseo al presidente electo, Abelardo de la… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 27, 2026

La declaración de Alcocer se conoce mientras avanza la etapa de transición entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo.

Esta semana quedó formalizado el cierre del proceso electoral que definió el nuevo Gobierno para el periodo 2026–2030, luego de que el Consejo Nacional Electoral concluyera los escrutinios y entregara las credenciales oficiales.

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Desde entonces han comenzado a conocerse reacciones desde distintos sectores políticos y del Gobierno saliente, varias de ellas orientadas a respaldar una transición institucional y a insistir en llamados a la unidad nacional.

El mensaje de Verónica Alcocer se convirtió en una de las primeras manifestaciones públicas desde el entorno presidencial con un llamado explícito al reencuentro y al diálogo de cara al próximo cuatrienio.

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