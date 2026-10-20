Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El reciente anuncio de Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, sobre la venta de 33 bienes municipales a un particular por tan solo el 1 % de su valor ha generado controversia y dudas en la ciudadanía. Durante las fiestas del corregimiento de Valencia de Jesús, el alcalde Orozco expresó públicamente la solicitud de un informe técnico exhaustivo para esclarecer los detalles de la negociación. Según las declaraciones recogidas por EL PILÓN, el mandatario manifestó que el documento solicitado sería entregado a las autoridades competentes, quienes estarían encargadas de determinar si hubo alguna irregularidad y establecer responsabilidades.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la polémica, el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien denunció el contrato ante la opinión pública, utilizó su cuenta de X para criticar la falta de transparencia en el proceso. Díaz recordó que ya habían pasado ocho días desde que el alcalde anunció la petición del informe, pero el contenido aún no se había hecho público. Entre los bienes vendidos a precios cuestionablemente bajos figuró una camioneta Prado, transferida por solo 2.500.000 pesos. Díaz resaltó que, según el Acta 001, existía interés en agilizar la transacción, e indicó que el Concejo municipal autorizó la venta una vez el negocio ya había sido adjudicado.

En respuesta a las inquietudes, Keyner Sanmartín, apoderado del alcalde Orozco, explicó que el informe no se divulgará porque hará parte de una investigación penal. Según argumentó el abogado, la ley reserva la indagación penal y permite proteger información que, de ser divulgada, podría afectar el debido proceso y el trabajo de la justicia. Añadió que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría decidir si se presentan responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, mientras que la Alcaldía colaborará plenamente en la investigación.

De acuerdo con los documentos revisados por EL PILÓN, los bienes vendidos incluyeron una excavadora hidráulica John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora de la misma marca por 5.022.000 pesos y una retroexcavadora valorada en 3.850.000 pesos. El lote de maquinaria se completó con un vibrocompactador JCB por 2.185.000 pesos y un minicargador John Deere por 840.000 pesos. Por su parte, los vehículos livianos, en su mayoría de marcas reconocidas como Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en rangos de precios entre 240.000 y 3.000.000 pesos, lo que llamó la atención por los montos considerablemente bajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Valledupar no publica el informe sobre la venta de los 33 bienes?

La Alcaldía de Valledupar decidió no hacer público el informe técnico sobre la venta de los 33 bienes, porque, según su apoderado Keyner Sanmartín, el documento será parte de una investigación penal. De acuerdo con la explicación, la ley establece la reserva de información en procesos penales para proteger el debido proceso, evitar interferencias en la investigación y resguardar a las personas involucradas.

¿Cuáles fueron los precios de los vehículos y maquinaria vendidos por la Alcaldía de Valledupar?

Según los documentos investigados por EL PILÓN, el municipio de Valledupar vendió equipo pesado como una excavadora hidráulica John Deere en 5.155.000 pesos y una motoniveladora por 5.022.000 pesos. Los vehículos livianos, entre ellos automóviles Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en precios que oscilaron entre 240.000 y 3.000.000 pesos, notoriamente por debajo de su valor comercial estimado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.