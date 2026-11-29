Por: El Espectador

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La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, comunicó la asignación de COP 7.500 millones con el propósito de recuperar y dotar a las instituciones educativas de Cartago, en Valle del Cauca, después de que resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según El Espectador, la ministra enfatizó que ha solicitado tanto al presidente como al gerente del Fondo Milagro que den prioridad a la crisis educativa desencadenada por ese desastre natural. Este anuncio fue hecho durante una sesión bicameral del Congreso de la República en Cartago, donde también se estableció la articulación entre el ministerio y la Gobernación del Valle para la estructuración de nuevas fuentes de financiación destinadas a los municipios de la región.

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En ese contexto, se precisó la diferencia en la gestión de recursos: mientras municipios certificados como Buenaventura, Buga, Cali, Cartago y Tuluá gestionan sus proyectos de manera directa con el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación), para el resto de municipios es la Gobernación del Valle del Cauca la entidad encargada. Hasta la fecha, informó la ministra, 32 sedes educativas están siendo gestionadas y se han priorizado ocho proyectos específicos en el departamento y el norte del Valle. Los daños causados por el terremoto trascienden Cartago: de acuerdo con información oficial, en total, 5.738 sedes educativas en 480 municipios de 22 departamentos resultaron afectadas, y la valoración inicial del ministerio estima que su recuperación demandaría casi COP 24 billones.

Ilva Myriam Hoyos reconoció que la infraestructura educativa en Colombia enfrenta serias deficiencias históricas, precisando que la deuda va más allá de los municipios impactados por el sismo, pues es una problemática nacional de larga data. La ministra hizo un llamado urgente a dignificar el trabajo docente y garantizar ambientes que permitan el adecuado desarrollo de la labor educativa.

Para enfrentar la emergencia, el Mineducación trabaja de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la recolección exhaustiva de información y en la identificación precisa de las sedes afectadas, subrayando que la atención de la emergencia exige rigor en la presentación de proyectos y cumplimiento de criterios legales y de priorización. En ese sentido, se ha anunciado un taller para secretarios de Educación los días 14 y 15 de diciembre, donde se buscará fortalecer sus capacidades en formulación de proyectos elegibles para mecanismos de financiación como el Fondo Milagro y Obras por Impuestos.

Sobre el Fondo Milagro, creado para centralizar recursos dirigidos a la emergencia educativa, El Espectador reporta que ha estado rodeado de polémicas desde su constitución. La renuncia de Jaime Uribe a la gerencia y cuestionamientos por los elevados sueldos de la nómina, valuada en unos COP 765 millones mensuales, han generado dudas sobre su gestión. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que, aunque el fondo fue constituido rápidamente, la efectividad en la transferencia de recursos ha sido baja y existe preocupación por la falta de trazabilidad y transparencia en el uso de los fondos.

¿Cuánto dinero se invertirá en la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto en Valle del Cauca?

Según datos del Ministerio de Educación, en Cartago se destinarán inicialmente COP 7.500 millones para la recuperación y dotación de las escuelas afectadas. En total, la reconstrucción de todas las sedes educativas impactadas a nivel nacional tras el terremoto requerirá una inversión aproximada de COP 24 billones, según cifras compartidas por El Espectador.

¿Qué es el Fondo Milagro y por qué ha sido cuestionado en la gestión de la emergencia educativa?

El Fondo Milagro es una entidad creada específicamente para administrar y ejecutar los recursos destinados a la atención de la emergencia causada por el terremoto. Su gestión ha sido cuestionada, según El Espectador y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por la lentitud en el desembolso de fondos y la falta de claridad en el seguimiento del gasto, además de polémicas relacionadas con altos salarios en su nómina y la renuncia de su primer gerente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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