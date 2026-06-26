Por: Caracol TV

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Horas después de un terremoto en la región, un sismo de magnitud 3,6 se presentó este viernes 26 de junio de 2026 a la 1:47 de la tarde, con epicentro entre los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.

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El movimiento telúrico fue de origen superficial y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en medio del temor que se vive después de la tragedia por la que pasa Venezuela.

Vale la pena recordar que el pasado miércoles 24 de junio de 2026, el país vecino sufrió un terremoto de magnitud 7.5 que provocó destrucción de varias edificaciones y hasta el momento más de 580 muertos reportados.

Esto se presenta horas después del temblor en Colombia durante la madrugada del mismo día, lo que prende las alarmas acerca de lo que puede presentarse en el territorio nacional.

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Precisamente, poco antes también se reportó otro sismo con epicentro ubicado aproximadamente a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, República Dominicana. De acuerdo con la información oficial, el sismo tuvo una profundidad de 71 kilómetros.

En medio de todas estas alertas que se viven a nivel internacional, parece pertinente mantenerse al tanto de réplicas que se puedan presentar en Colombia sobre otros episodios similares.

De hecho, la cercanía con Venezuela lleva a que las personas deban tomar medidas de atención para evitarse mayores riesgos, además de seguir con atención los avisos de las autoridades.

Así, con temas como el Cinturón de fuego del Pacífico como focos de seguimiento, es clave tener en cuenta las medidas que se deben tener en cuenta en caso de una emergencia.

¿Qué hacer ante un terremoto en Colombia?

Ante un terremoto en Colombia, la prioridad es proteger la vida y actuar con calma. El país está expuesto a amenaza sísmica, así que conviene saber qué hacer antes, durante y después.

Durante el sismo, no se debe correr ni usar ascensores. Buscar protección inmediata cerca de columnas, bajo un escritorio o en una zona segura, lejos de vidrios y objetos que puedan caer.

Si está en casa , abrir la puerta principal y las habitaciones solo si puede hacerlo de forma rápida y segura. Si está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y vidrios.

, abrir la puerta principal y las habitaciones solo si puede hacerlo de forma rápida y segura. Si está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y vidrios. Si conduce , reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, lejos de estructuras, vallas y cables. Si está en la costa y el sismo fue fuerte, alejarse hacia zonas altas por posible tsunami.

, reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, lejos de estructuras, vallas y cables. Si está en la costa y el sismo fue fuerte, alejarse hacia zonas altas por posible tsunami. Cuando termine el movimiento, revisar su estado físico y el de las personas cercanas. Si alguien necesita ayuda y no está bajo escombros, apoyarlo y esperar a los organismos de socorro.

Después, cortar gas, agua y energía si está en capacidad de hacerlo y sospecha daños. No encender fósforos ni interruptores si percibe olor a gas, porque puede haber fuga.

si está en capacidad de hacerlo y sospecha daños. No encender fósforos ni interruptores si percibe olor a gas, porque puede haber fuga. No regresar a una vivienda con grietas, inclinaciones, crujidos o daños visibles hasta que la revise personal competente. Las réplicas pueden empeorar una estructura debilitada.

Conviene mantener un kit de emergencia con linterna, silbato, agua, alimentos no perecederos, radio, medicamentos y copias de documentos. También ayuda definir rutas de evacuación y un punto de encuentro familiar.

La mejor preparación incluye simulacros, revisar llaves de paso y fijar muebles u objetos pesados. En Colombia, la prevención reduce lesiones y acelera la respuesta ante emergencias.

Es determinante estar muy pendiente de todos estos pasos en medio de las emergencias que se viven en Venezuela como referentes del cuidado que se necesita para evitar mayores problemas durante una tragedia de esa magnitud.

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