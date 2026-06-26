Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la madrugada de este viernes 26 de junio en el departamento del Valle del Cauca, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, característica que suele hacer más perceptible este tipo de eventos para la población cercana al epicentro.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor ocurrió a las 3:31 a. m. y localizó su epicentro en el municipio de Dagua, en el occidente del país. Minutos después del evento, el SGC invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el sismo, información que ayuda a evaluar su intensidad en las diferentes regiones.

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Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico que se sintió en ciudades como Cali y Pereira. Sin embargo, el fenómeno fue percibido en varios municipios del Valle del Cauca y también por algunos habitantes de zonas cercanas, quienes compartieron sus experiencias en redes sociales.

Habitantes relataron cómo sintieron el temblor durante la madrugada

Pocos minutos después del sismo, usuarios de redes sociales comenzaron a contar cómo vivieron el movimiento. Varios coincidieron en que el temblor fue breve, pero suficientemente fuerte como para despertarlos.

“Me desperté porque presentía que iba a temblar… y a los 10 minutos tembló. No era un sueño” y”Efectivamente, se movió duro la cama. Sí fue cortico, pero durito, como un empujón fuerte y muy rápido…estuvo fuerte“, fueron algunas de las reacciones.

También hubo quienes aseguraron que el movimiento se sintió con claridad en diferentes sectores del departamento, aunque resaltaron que su duración fue de apenas unos segundos.

El SGC recordó que el país registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación sobre varias fallas geológicas y recomendó consultar únicamente los canales oficiales para conocer la información sobre este y otros eventos, además de reportar cualquier percepción del sismo a través de la plataforma dispuesta por la entidad.

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