Las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes levantaron la sesión en la que se discutía el monto del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, debido a la falta de quórum.

Mientras se iba a comenzar la votación una por una de las proposiciones para cambiar el monto del presupuesto, la Comisión Tercera de la Cámara (liderada por el Gobierno) se levantó del debate. Así las cosas, no hubo quórum y el debate quedó aplazado.

De acuerdo con algunos senadores, que la bancada del Gobierno se haya retirado del debate, tendría que ver con una “jugada”. Así lo afirmó Angélica Lozano: “El gobierno domina la Comisión III de Cámara, rompieron quórum para que el monto quede intacto en $557 billones”.

“El Gobierno no quiere ceder ni media, quiere mantenerlo en $557 billones y para imponerle a la brava y a las malas una tributaria a la gente que la friega. A los sectores populares, a la clase media…”, agregó Lozano al respecto.

Si no se alcanza un consenso antes del 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estaría habilitado para fijar por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2026. Ese es el plazo que tienen las Comisiones Económicas del Congreso para aprobar el monto total del proyecto.

Cabe mencionar que el Gobierno dio a conocer que está dispuesto a recortar 10 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2026, con el fin de que la ley de financiamiento ahora quede en $ 16,3 billones y no en los $ 26,3 billones planteados inicialmente.

