El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante el Congreso de la República una reforma tributaria que busca recaudar $ 26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, estimado en $ 556,7 billones.

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) expresó su rechazo a la propuesta, alertando que encarecerá la venta, herencia y mantenimiento de inmuebles, afectando a hogares, empresarios y el dinamismo del sector inmobiliario, que en 2024 aportó 7 % al PIB, según el Dane.

Fedelonjas destacó que la reforma introduce cambios que elevarán los costos asociados a los inmuebles. Entre las medidas más críticas están:

IVA a parqueaderos y áreas comunes : actualmente, el artículo 462-2 grava con IVA los servicios de parqueadero en propiedades horizontales. La reforma amplía este gravamen a la “explotación de áreas comunes” (arriendo de salones, terrazas, locales, antenas, espacios publicitarios), afectando a propiedades comerciales o mixtas.

Estas deberán inscribirse como responsables de IVA, emitir facturación electrónica y presentar declaraciones bimestrales. Por ejemplo, un conjunto mixto que alquile un local deberá facturar con IVA, mientras que las propiedades exclusivamente residenciales estarán exentas.

Ganancia ocasional en venta de inmuebles : Hoy, la utilidad por la venta de un inmueble poseído por dos años o más tributa al 15 % como ganancia ocasional. La reforma exige cuatro años de tenencia; de lo contrario, se gravará como renta ordinaria ( 35 % para sociedades, hasta 39 % para personas naturales).

Por ejemplo, una sociedad que venda un apartamento con una utilidad de $ 150 millones pagaría $ 22,5 millones hoy, pero con la reforma, si lo vende antes de cuatro años, pagará $ 52,5 millones, un aumento de $ 30 millones.

Herencias y donaciones : actualmente, las viviendas de habitación están exentas hasta 13.000 UVT (≈**$ 647 millones** en 2025). La reforma reduce esta exención al valor de una Vivienda de Interés Social (VIS) ( 3.860–4.290 UVT , ≈**$192–$213 millones**). Una casa heredada de $ 500 millones generaría un impuesto de $ 43 millones (15 % sobre $ 287 millones gravables), afectando a familias de clase media.

Impuesto al patrimonio : el umbral actual de 72.000 UVT ( $ 3.585 millones ) se reduce a 40.000 UVT ( $ 1.992 millones ), con tarifas progresivas del 0,5 % al 5 % . Un patrimonio de 150.000 UVT ( $ 7.470 millones ) pagaría $ 62,2 millones anuales, impactando a dueños de múltiples inmuebles o terrenos.

Fedelonjas advirtió que estas medidas desincentivarán la inversión inmobiliaria, reducirán la rentabilidad patrimonial y afectarán a hogares de clase media, en un contexto donde la inflación fue del 6,12 % en 2024, según el Dane.

“Rechazamos esta propuesta y consideramos que es fundamental comunicarle al país los posibles impactos sobre el sector inmobiliario”, afirmó el gremio, comprometiéndose a participar en el análisis técnico y proponer alternativas que fomenten el desarrollo económico.

