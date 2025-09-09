Si bien hay miles de personas que viven en arriendo a nivel nacional, los movimientos de compra y venta de las propiedades llevan a que exista una especial atención en el tema.

El mercado de vivienda usada se ha consolidado como el principal motor del sector inmobiliario en Colombia. Mientras la vivienda nueva comienza a mostrar signos de recuperación después de un periodo de desaceleración, los inmuebles usados mantienen una demanda estable y son considerados una de las inversiones más seguras en tiempos de incertidumbre.

Precisamente, por eso parece oportuno ahondar en datos de expertos en el sector inmobiliario para entender un poco más acerca de estos comportamientos, tanto de quienes compran como de los que venden.

¿Dónde hay más viviendas usadas para comprar en Colombia?

De acuerdo con cifras de Fincaraiz.com.co de los registros en su portal, así está la oferta de viviendas usadas para la compra en Colombia:

Bogotá: 37.680 inmuebles disponibles (25,5 %). Medellín: 16.271 (11 %). Cali: 11.406 (7, 7 %). Barranquilla: 9.535 (6,4 %). Cartagena: 6.289 (4,3 %). Envigado: 4.873 (3,3 %). Manizales: 5.460 (3,7 %). Pereira: 5.271 (3,5 %). Sabaneta: 2.963 (2 %). Chía: 2.950 (2 %).

La amplitud de la oferta está acompañada de tiempos de comercialización que marcan el ritmo natural de este mercado. En promedio, un inmueble usado tarda entre cuatro y siete meses en concretar su venta desde que se publica en el portal.

El mencionado plazo puede variar dependiendo de la ubicación, el estado de la propiedad y el rango de precios. Los apartamentos de dos y tres habitaciones en estratos tres y cuatro son los que registran mayor rotación, con precios que se ubican entre 200 y 400 millones de pesos.

Bogotá suele estar en la franja más alta, entre 280 y 550 millones, mientras que en Medellín, Cali y Barranquilla la mayoría de las ofertas se sitúa entre 180 y 420 millones. Los apartaestudios y unidades de una habitación, con valores entre 120 y 220 millones, también tienen alta demanda en zonas universitarias y centrales, lo que los convierte en productos de rápida comercialización.

¿Cómo vender una vivienda usada más rápido en Colombia?

La preparación previa del inmueble que se quiere vender es determinante, aspectos como la documentación desactualizada o la existencia de gravámenes son obstáculos frecuentes que pueden retrasar cualquier negociación, según Baltasar Urrestarazu, gerente regional de Fincaraiz.com.co.

Quien cuenta con certificados al día, paz y salvos de impuestos y ha saneado embargos o hipotecas antes de poner la vivienda en venta, gana tiempo y facilita el cierre del negocio.

El directivo también resaltó la importancia de la presentación de la propiedad en el mercado. Los compradores descartan de inmediato los inmuebles que muestran daños visibles o fotografías poco claras.

En cambio, las publicaciones con imágenes de calidad, descripciones completas y reparaciones locativas básicas transmiten confianza y provocan mayor interés, señaló Urrestarazu, al explicar que una publicación bien estructurada puede ser tan decisiva como el precio mismo. Además del componente jurídico y visual, el factor precio define gran parte de la rotación.

¿Qué viviendas usadas se venden más en Colombia?

Los segmentos medios concentran la mayor demanda de viviendas usadas, en especial los apartamentos pequeños y medianos que responden a necesidades familiares y estudiantiles.

Según el portal inmobiliario Fincaraíz, este comportamiento confirma que el grueso de la actividad inmobiliaria está en las franjas de 200 a 400 millones de pesos, mientras que los inmuebles de valores superiores requieren mayor tiempo para encontrar comprador.

Aunque la coyuntura actual exige planeación y paciencia, el mercado de vivienda usada sigue ofreciendo oportunidades tanto para propietarios como para compradores.

“La vivienda usada no solo resiste el entorno económico complejo, sino que se mantiene como la opción más dinámica del sector. Para los propietarios, la clave está en llegar preparados, con documentos en regla, precios competitivos y publicaciones que transmitan confianza”, señaló Urrestarazu.

La estabilidad de la demanda, sumada al interés en inmuebles de precio medio, proyecta que este segmento continúe siendo el motor de la recuperación inmobiliaria en lo que resta del año.

