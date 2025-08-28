Así como muchos hacen cálculos de cuánto cuesta residir en la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, ubicada en Colombia, la oportunidad de hallar una casa o apartamento se hace cada vez más posible.

Una de las compañías especializadas presentó un mecanismo sencillo para apoyarse a nivel nacional en la búsqueda de vivienda y la resolución de deudas para quienes adquirieron esas obligaciones al comprar.

Un portal para búsquedas de vivienda en Colombia presentó el puente cuya tecnología abre puertas para ese sueño que millones de personas tienen en el país.

¿Cómo buscar vivienda y compra de cartera en Colombia desde WhatsApp?

Metrocuadrado lanzó un nuevo asistente virtual que integra inteligencia artificial que ayuda para adquirir vivienda, pues permite que los usuarios encuentren de manera sencilla opciones de inmuebles y de compra de cartera, según sus intereses y desde WhatsApp, al escribir al número 3154587708.

Es una IA, además, que entiende el dialecto y las expresiones colombianas. En otras palabras, Pedrito Cuadrado (como se llama la nueva herramienta) es un asistente nacido en Colombia, con tecnología nacional y que quiere transmitir el espíritu propio del país.

Ofrece estos servicios principalmente: la búsqueda de inmuebles el contacto con el anunciante y la ayuda con la compra de cartera hipotecaria todo desde la aplicación de mensajes móviles.

Incluso en el sitio web que tiene el nombre de Pedrito Cuadrado es posible ingresar para llegar directamente al espacio de WhatsApp que ofrece el respaldo para los usuarios.

¿Cómo buscar vivienda desde WhatsApp?

Con el nuevo asistente con IA desde WhatsApp, el usuario ingresa las características de la vivienda que desea comprar, entre ubicación, área, número de parqueaderos, terraza u otros atributos.

Pedrito Cuadrado le ofrece varias opciones disponibles dentro de la base de datos de Metrocuadrado, que reúne miles de inmuebles en todo el país. Si ninguna opción cumple con lo esperado, la herramienta continúa buscando hasta encontrar la alternativa adecuada. Una vez seleccionado el inmueble, puedes contactarte con el anunciante del inmueble que seleccionaste.

“En el ecosistema estamos utilizando la inteligencia artificial para enseñarles todo el mundo de los inmuebles con herramientas que usamos todos los días como Whatsapp. Con Pedrito Cuadrado puedes encontrar el inmueble que quieres, contactar con los anunciantes y adicional mejorar tu flujo de caja con la compra de cartera hipotecaria”, afirmó Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado, sobre esta innovación.

Cabe resaltar que esta herramienta se nutre de toda la oferta de inmuebles con la que cuenta Metrocuadrado a nivel nacional más de 350 mil inmuebles en venta y arriendo nuevos y usados.

La optimización y eficacia de las respuestas que entrega Pedrito Cuadrado está garantizada si se tiene en cuenta que, durante los primeros siete meses de 2025, se hicieron más de 63 millones de búsquedas de inmuebles en la plataforma, con un 53 % enfocadas en compra y un 47 % en arriendo. En ese mismo periodo, más de 16 millones de usuarios interactuaron con un inventario promedio de 350 mil inmuebles publicados por mes.

¿Cómo buscar compra de cartera hipotecaria en Colombia?

Pedrito Cuadrado también ofrece servicios para la compra de cartera hipotecaria. Las personas con créditos hipotecarios a altas tasas pueden ingresar sus datos a través del sistema, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

El sistema envía una clave OTP para confirmar la identidad del solicitante, adicional puedes compartirle el extracto de tu deuda actual o la información general del crédito.

Con esta información, el usuario recibirá atención personalizada y acompañamiento de inicio a fin del proceso para que puedas obtener una mejor tasa y de esta manera mejorar el flujo de caja.

¿Cuáles son los lugares con más oferta de vivienda en Colombia?

La clasificación de las ciudades con mayores ofertas de arriendo y venta de vivienda mes a mes en el portal (apartamentos, apartaestudios y casas) tuvo el siguiente resultado, según Metrocuadrado:

Medellín: 69.000 ofertas Bogotá: 66.000 Envigado: 24.000 Barranquilla: 16.000 Pereira: 12.000

El informe registró un promedio mensual de 211.000 publicaciones de inmuebles de vivienda en venta frente a 122.000 en arriendo en toda Colombia. Municipios como Chía, Sabaneta, y Rionegro, también presentaron una oferta significativa en la plataforma.

