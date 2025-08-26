Manizales es la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica gracias a un reconocimiento hecho por la ONU y Habitat Latam, que destacaron a este destino en Colombia por sus cualidades.

Con el sueño de muchos por seguir el camino para tener una calidad de vida encaminada a la felicidad, parece oportuno hacer algunos cálculos sobre los costos necesarios para estar en ese lugar.

Apuntando a barrios que tengan buen reconocimiento y que estén al alcance económico, una evaluación permite llegar a un presupuesto para que más de uno se ponga a hacer cuentas e ilusionarse.

Lee También

¿Cuánto dinero se necesita en un mes en Manizales para vivir bien?

Vivir en Manizales ofrece una excelente calidad de vida a un valor más asequible en comparación con las grandes capitales de Colombia. El costo de vida promedio mensual para una persona en una zona segura y tranquila se encuentra en un rango de 2’670,000 a máximo 4’380,000 pesos. Es importante recordar que estas cifras son un estimado para agosto de 2025, apoyado en Numbeo, y pueden variar según el estilo de cada quien.

Para alguien que busca un estilo de vida cómodo en un sector seguro, tranquilo y con buena oferta de servicios, como Palermo, Milán, La Arboleda o El Cable, el valor mensual promedio puede desglosarse de la siguiente manera.

Vivienda (arriendo y administración): este es el gasto más significativo. Un apartaestudio o un apartamento de una habitación en los sectores mencionados puede costar entre 1’300,000 y 2’200,000 pesos . Este valor usualmente incluye la cuota de administración del edificio.

este es el gasto más significativo. Un apartaestudio o un apartamento de una habitación en los sectores mencionados puede costar entre . Este valor usualmente incluye la cuota de administración del edificio. Servicios públicos: Incluyendo agua, energía, gas e internet de alta velocidad, el promedio mensual se sitúa entre 250,000 y 400,000 pesos.

Incluyendo agua, energía, gas e internet de alta velocidad, el promedio mensual se sitúa entre 250,000 y 400,000 pesos. Alimentación (mercado): Para una persona que cocina la mayoría de sus comidas en casa, un presupuesto para supermercado puede rondar entre 600,000 y 900,000 pesos.

Para una persona que cocina la mayoría de sus comidas en casa, un presupuesto para supermercado puede rondar entre 600,000 y 900,000 pesos. Transporte: Manizales cuenta con un sistema de transporte público eficiente. Si se utiliza principalmente este medio, el gasto mensual puede ser de 120.000 a 180,000 pesos. Si se opta por usar taxis o plataformas de movilidad con frecuencia, este valor aumentará considerablemente.

Manizales cuenta con un sistema de transporte público eficiente. Si se utiliza principalmente este medio, el gasto mensual puede ser de 120.000 a 180,000 pesos. Si se opta por usar taxis o plataformas de movilidad con frecuencia, este valor aumentará considerablemente. Ocio, gimnasio y gastronomía: Este es el rubro más variable. Un presupuesto moderado para salidas a comer, cafés, cine y otras actividades de entretenimiento puede estar entre 400.000 y 700.000 pesos.

¿Por qué Manizales es la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica?

Manizales tiene cualidades que la encaminaron para ser la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, según el premio de la ONU y Habitat Latam oficializado el lunes 25 de agosto de 2025.

El reconocimiento más importante que había recibido antes la ciudad fue el primer lugar en el Índice de Progreso Social (IPS) de Colombia. Ahí se presentan factores que justifican la buena percepción de la capital caldense.

El mencionado estudio, hecho por la Red de Ciudades Cómo Vamos, mide factores que van más allá del simple crecimiento económico, evaluando aspectos como la seguridad personal, el acceso a la salud, la calidad de la vivienda, la educación superior y la sostenibilidad ambiental.

Manizales ha ocupado el primer puesto en este ranking en múltiples ocasiones, lo que la certifica como la ciudad colombiana que ofrece el mayor bienestar integral a sus habitantes.

Otro pilar fundamental es su consolidación como una ciudad universitaria por excelencia. Manizales alberga varias universidades de alta acreditación, atrayendo a miles de estudiantes de todo el país.

Este ambiente académico y juvenil le da a la ciudad un dinamismo cultural único y garantiza un alto nivel de capital humano. En rankings como el QS Best Student Cities, Manizales ha sido destacada por su asequibilidad y la calidad de su entorno estudiantil.

Finalmente, la ciudad también ha sido elogiada por su entorno de negocios favorable, ocupando altos puestos en el ranking ‘Doing Business’ del Banco Mundial para Colombia, que mide la facilidad para abrir y operar empresas.

Esta combinación de progreso social, un ecosistema educativo de primer nivel y un ambiente propicio para el desarrollo profesional, todo enmarcado en el espectacular paisaje del Eje Cafetero, es lo que construye la sólida y merecida fama de Manizales.

¿Qué planes hay en Manizales?

Los planes en Manizales tienen su ubicación como un privilegio para los amantes de la naturaleza, además de la cultura:

Parque Nacional Natural Los Nevados: es el plan estrella. Desde la ciudad salen tours hacia el sector del Nevado del Ruiz, donde caminarás por un ecosistema de páramo a más de 4,400 msnm. Es una experiencia de paisajes únicos y contacto con la naturaleza extrema.

es el plan estrella. Desde la ciudad salen tours hacia el sector del Nevado del Ruiz, donde caminarás por un ecosistema de páramo a más de 4,400 msnm. Es una experiencia de paisajes únicos y contacto con la naturaleza extrema. Termales de Otoño o Tierra Viva: Después del frío del páramo, la mejor opción es relajarse en las piscinas de aguas termales ricas en minerales que brotan de la montaña. Es el plan perfecto para descansar y recargar energías.

Después del frío del páramo, la mejor opción es relajarse en las piscinas de aguas termales ricas en minerales que brotan de la montaña. Es el plan perfecto para descansar y recargar energías. Visitar a haciendas cafeteras: fincas como Hacienda Venecia ofrecen recorridos completos donde aprendes todo el proceso del café, desde la recolección del grano hasta una degustación profesional.

fincas como Hacienda Venecia ofrecen recorridos completos donde aprendes todo el proceso del café, desde la recolección del grano hasta una degustación profesional. Avistamiento de aves: la Reserva de Río Blanco es un santuario para la ornitología, famoso mundialmente por su increíble diversidad de aves, incluyendo colibríes y tangaras.

la Reserva de Río Blanco es un santuario para la ornitología, famoso mundialmente por su increíble diversidad de aves, incluyendo colibríes y tangaras. Catedral Basílica y Corredor Polaco: subir a la cúpula de la catedral más alta de Colombia para tener una vista 360° de la ciudad y las montañas.

subir a la cúpula de la catedral más alta de Colombia para tener una vista 360° de la ciudad y las montañas. Atardecer en Chipre: visitar el Monumento a los Colonizadores y la Torre Panorámica de Chipre para ver uno de los atardeceres más espectaculares del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.