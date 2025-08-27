Durante el 29 y 30 de agosto de 2025 se llevará a cabo la feria de vivienda Tu Casa, en el centro comercial Gran Manzana, de Cartagena, en la que 11 empresas constructoras estarán ofreciendo proyectos VIS y no VIS, ubicados en la capital de Bolívar, pero también en otros municipios, como Tutbaco, informó El Universal.

La entrada al evento es libre (es decir que no requiere ninguna inscripción previa). La feria comienza a las 11:00 de la mañana y va hasta las 7:00 de la noche, aunque el centro comercial abre de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Qué proyectos VIS hay en feria de vivienda de Cartagena

Entre los destacados por la publicación se encuentran los apartamentos Oporto, un proyecto VIS sobre planos de la constructora MVC Entrelagos, que se hace en el barrio La Providencia, de la ‘Ciudad amurallada’. Estas viviendas tienen 62,5 metros cuadrados, dos habitaciones más estar, un baño, sala comedor, cocina, zona de ropas y balcón.

Los asistentes también podrán encontrar el proyecto Las Acacias, que se hace en el municipio de Turbaco, una urbanización de 188 casas de 98 metros cuadrados, con dos habitaciones, sala comedor, cocina semi integral, baño, un patio y zona de ropas.

Por ser construcciones de interés social su valor no supera los 150 salarios mensuales mínimos legales vigentes, es decir, 213’525.000 pesos, teniendo en cuenta el sueldo básico de 2025. Además, se puede utilizar los subsidios de vivienda que brindan las cajas de compensación e incluso se pueden aplicar los auxilios económicos que brindan alcaldías y gobernaciones para este tipo de propiedades.

En la misma feria de vivienda, los interesados en adquirir su casa propia pueden sellar la negociación y hacer la separación del inmueble. El monto dependerá del proyecto elegido, pero hay unos que se pueden reservar con dos millones de pesos.

