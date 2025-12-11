La Corte Superior de Cartagena derogó una sentencia que suspendía el cobro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por cerca de $1,3 billones de pesos en IVA a Reficar, lo que expone a la empresa a posibles embargos.

Esta decisión profundizó la disputa entre la autoridad tributaria y la compañía dedicada a la refinación de combustibles. El punto central del conflicto se encuentra en la exigencia de la DIAN de aplicar un IVA del 19 % a las importaciones de gasolina y ACPM que Reficar introduce al territorio nacional desde zonas francas.

La empresa sostiene que el Ministerio de Minas y Energía nunca definió la base requerida. Según Reficar, la medida compromete sus operaciones, los 4.600 empleos directos y la estabilidad del suministro de combustibles en el Caribe. Por ello presentó una tutela para detener la medida fiscal.

La Corte Superior explicó las razones para derogar la suspensión. Primero, señaló que la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir actos administrativos tributarios, los cuales cuentan con presunción de legalidad.

Segundo, sostuvo que no existe un embargo inminente, puesto que la Dian no inició cobros coercitivos; la expectativa de una eventual acción no configura un daño urgente, según recogió El Tiempo.

El tribunal indicó que Reficar puede acudir a medidas cautelares a través de los procesos ordinarios. La controversia se intensificó luego del cambio de política de la DIAN en diciembre de 2024, cuando la entidad decidió aplicar el IVA general del 19 % y no el 5 % que se había establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque.

¿Por qué la Dian podría embargar a Reficar?

El origen del debate se ubica en 2014, cuando el Gobierno determinó que ciertos insumos de combustibles no estaban sujetos a IVA. En 2018, el Externado de Colombia respaldó esta interpretación. Sin embargo, la decisión de la DIAN en 2024 de aplicar el IVA general contradijo esos precedentes y condujo al conflicto actual.

El caso ahora pasa a revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal respalda la decisión de la Corte Superior, Reficar podría enfrentar embargos y sanciones. Un fallo favorable a la DIAN tendría impacto directo en la industria de combustibles del país, con la posibilidad de mayores impuestos para los consumidores y riesgos laborales en el sector petrolero.

¿Un posible embargo a Reficar afecta la producción de combustible en Colombia?

Un eventual embargo contra Reficar, derivado del cobro de IVA que exige la DIAN, podría afectar directamente la estructura de producción y abastecimiento de combustibles en Colombia, debido al papel estratégico que ocupa la refinería en el sistema energético nacional.

En primer lugar, Reficar, ubicada en Cartagena, es una de las dos grandes plataformas de refinación del país junto a Barrancabermeja. Su operación permite procesar volúmenes clave de gasolina y ACPM para abastecer regiones del Caribe, además de complementar el suministro que distribuye Ecopetrol en otras zonas del territorio. Cualquier restricción financiera, como el congelamiento de cuentas o la imposibilidad de cumplir contratos por un embargo, podría limitar la capacidad operativa de la refinería.

En segundo lugar, la compañía sostiene compromisos laborales que abarcan aproximadamente 4.600 empleos directos e indirectos. Una disminución en su flujo de caja afectaría su capacidad para mantener turnos, mantenimiento industrial y logística, procesos esenciales para evitar interrupciones en la producción.

Un embargo también repercutiría en la cadena logística. Reficar importa combustibles e insumos desde zonas francas; si la empresa enfrenta bloqueos financieros, estos flujos podrían detenerse. Eso impactaría las reservas disponibles, los tiempos de entrega y la distribución hacia departamentos del norte del país, donde la dependencia de la refinería de Cartagena es mayor.

