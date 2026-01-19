Semanas después del arresto de Bonilla y Velasco, quienes fueron ministros de Hacienda y del Interior respectivamente, Pinilla habló con Noticias Caracol y no se guardó nada.

Sigue a PULZO en Discover

Inicialmente, hizo referencia a las críticas de los ahora exministros, quienes lo acusan de decir mentiras. Allí, habló de una cifra tajante.

“Si estuviera diciendo mentiras, no habrían intentado sobornarme con 13 mil millones de pesos. No se habrían hecho preacuerdos ni principios de oportunidad. Cada uno sabe lo que hizo, qué órdenes dio, qué contratos direccionó y con qué plata se quedó”, detalló en ese medio.

Pinilla, quien se consolidó como testigo clave del escándalo de corrupción que sacude al país, dejó fuertes palabras hacia los otros implicados.

Lee También

Expresó su indignación por la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y reafirmó que el caso representa, a su juicio, la peor corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

Pinilla relató detalles inéditos sobre la entrega de sobornos con recursos públicos provenientes de contratos amañados, presuntamente usados para comprar apoyos en el Congreso a favor de proyectos del Ejecutivo.

El exfuncionario, condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, aseguró que decidió colaborar para que la verdad saliera a la luz y cuestionó que algunos congresistas implicados busquen la reelección.

Señaló directamente a expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, y describió cómo se entregaron millonarias sumas en efectivo, incluso relatando episodios específicos de esas transacciones.

Pinilla defendió la veracidad de sus denuncias, argumentando que los múltiples preacuerdos y principios de oportunidad confirman la existencia de una estructura criminal.

También lamentó que varios implicados estén prófugos y pidió castigos ejemplares para todos los responsables. Finalmente, ofreció disculpas a las comunidades afectadas, especialmente en La Guajira, reconociendo el grave impacto social de la corrupción.

¿Quién es Sneyder Pinilla?

Sneyder Pinilla es un ingeniero civil colombiano y exfuncionario público que se hizo conocido por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro.

Nació el 25 de diciembre de 1986 en Sabana de Torres, Santander, municipio del que también fue alcalde antes de llegar al nivel nacional. Pinilla ocupó el cargo de subdirector de la UNGRD y, desde esa posición, participó en un entramado de corrupción que utilizó recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.

El caso más emblemático fue la compra irregular de carrotanques para abastecer de agua a comunidades de La Guajira, un contrato que terminó inflado en precios y sin cumplir su objetivo social.

Según las investigaciones, estos procesos estuvieron marcados por direccionamiento contractual, pagos indebidos y apropiación de recursos públicos.

Durante el proceso judicial, Pinilla aceptó su responsabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En ese marco, devolvió parte del dinero apropiado y entregó información clave sobre otros involucrados en la red de corrupción.

Fue condenado a varios años de prisión por delitos como concierto para delinquir y peculado por apropiación, convirtiéndose en el primer condenado del escándalo de la UNGRD y en una figura central para destapar el alcance del caso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.