La Penitenciaría El Bosque de Barranquilla quedó en el centro de la polémica, luego de conocerse videos que muestran a reclusos disfrutando de cervezas en lata y música a alto volumen dentro del penal.

Las imágenes, divulgadas en redes sociales conocidas por El Heraldo, evidencian una supuesta fiesta con tintes de lujo en el Pabellón B, donde permanecen internos señalados de integrar la organización criminal ‘los Costeños’.

El festejo se habría realizado durante el fin de semana de Amor y Amistad, mientras la ciudad vibraba con el concierto de Silvestre Dangond en el estadio Metropolitano.

Según la denuncia, esa celebración no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema de control interno en el que algunos cabecillas imponen reglas a los demás reclusos.

De acuerdo con lo revelado por El Heraldo, la denuncia anónima que acompaña las imágenes asegura que las rumbas serían organizadas por integrantes de la estructura criminal, quienes mantienen dominio sobre el patio.

Allí deciden “Quién paga y quién no paga, a quién dejan vivir y a quién no”, además de imponer cobros de hasta 10.000 pesos por interno los domingos tras las visitas, supuestamente para “aseo y pintura del pabellón”, según la denuncia conocida por El Heraldo.

Sin embargo, los fondos —señala la denuncia— terminarían siendo usados en cerveza, drogas y beneficios personales, bajo amenaza de torturas para quienes se nieguen a pagar.

Frente a esta situación, el Inpec confirmó a El Heraldo que se abrió una investigación disciplinaria tanto para los internos como para funcionarios de la cárcel. Se adelantó un operativo y se incautaron varios elementos de los reclusos, además se hicieron varios traslados de los sujetos comprometidos.

