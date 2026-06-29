Por: El Espectador

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Como consecuencia de un presunto conflicto entre clanes indígenas en La Guajira, 17 integrantes de una comunidad permanecían secuestrados en zona rural del municipio de Riohacha. Las personas fueron rescatadas por tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería 6, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Según las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas, estas permanecían confinadas desde el 14 de junio. Durante más de ocho días estuvieron sin acceso a alimentos ni agua potable, lo que les ocasionó un severo estado de deshidratación. De acuerdo con el relato de las víctimas, una bebé de nueve meses habría muerto hace tres días a causa de esta situación.

(Lea: Un bebé de 10 meses fue asesinado durante un hurto en Cúcuta (Norte de Santander)

Con base en esa denuncia, el Ejército Nacional desplegó una operación militar que permitió ingresar al lugar donde estaban retenidas las víctimas. En el sitio fue hallada una menor de 10 años con heridas causadas por arma de fuego, también como resultado del conflicto entre clanes.

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Como resultado del operativo fueron rescatadas 17 personas en total, entre ellas siete menores de edad, que se encontraban privadas de la libertad en una vivienda de la zona.

Durante la verificación, los soldados constataron que dos de los menores presentaban un delicado estado de salud, por lo que enfermeros de combate les brindaron atención prehospitalaria y coordinaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. En el lugar también fueron incautadas dos armas de fuego con munición, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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