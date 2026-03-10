Las elecciones en Colombia no solo definen cargos públicos, también traen beneficios para quienes participan en la jornada democrática. Uno de los más conocidos es el medio día de descanso remunerado para quienes votan, un incentivo que muchos trabajadores utilizan después de cada elección.

Sin embargo, con el calendario electoral de 2026, varios ciudadanos se han preguntado si es posible acumular los descansos por votar el 8 de marzo y el 31 de mayo para pedir un día completo libre. La respuesta, según lo que establece la legislación colombiana, es que no se pueden acumular ni pedir el mismo día, aunque sí pueden solicitarse por separado.

El beneficio por votar en Colombia

En Colombia, el beneficio para quienes ejercen su derecho al voto está contemplado en la Ley 403 de 1997, que busca incentivar la participación electoral.

Esta norma establece que los ciudadanos que voten tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado en su trabajo. Para poder solicitarlo, es necesario presentar el certificado electoral, documento que entregan las autoridades electorales una vez se deposita el voto.

El beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del privado y debe ser coordinado con el empleador para definir en qué momento se tomará el descanso.

¿Cuándo se puede pedir el descanso?

La ley también establece un plazo para disfrutar del beneficio. El medio día de descanso debe solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral.

Esto significa que si una persona votó en las elecciones del 8 de marzo, tiene aproximadamente hasta comienzos de abril para pedir ese tiempo compensatorio. De lo contrario, el beneficio se pierde.

En el caso de quienes voten en otra jornada electoral posterior, como la del 31 de mayo, también tendrán derecho a otro medio día, que deberá solicitarse dentro del mes siguiente a esa votación.

¿Se pueden acumular los descansos por votar?

Aunque cada elección otorga el beneficio, no es posible acumular los medios días de descanso para tomarlos juntos. Es decir, una persona no puede votar en marzo y en mayo y luego pedir un día completo libre utilizando ambos beneficios al mismo tiempo.

La razón principal es el plazo que fija la ley para disfrutar el descanso. Como el medio día correspondiente a las elecciones de marzo debe utilizarse dentro de los 30 días posteriores a esa jornada, no puede guardarse hasta finales de mayo para juntarlo con el beneficio de la siguiente votación.

Por lo tanto, los descansos se deben solicitar por separado y dentro del tiempo que establece la norma.

¿Cómo solicitar el medio día de descanso?

Para hacer efectivo este beneficio, el trabajador debe presentar el certificado electoral ante su empleador y solicitar el medio día de descanso dentro del plazo permitido.

Generalmente, el momento en que se toma el descanso se acuerda entre el trabajador y la empresa, con el fin de no afectar la operación laboral. Algunas compañías permiten usarlo al inicio o al final de la jornada laboral, mientras que otras lo conceden en una fecha específica dentro del mes siguiente.

Lo importante es que el beneficio no se paga como dinero ni se acumula, sino que se debe disfrutar como tiempo libre.

