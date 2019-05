Los hechos se presentaron este jueves en medio de un operativo de recuperación del espacio público, y testigos grabaron la situación al ver que varios uniformados estaban usando la fuerza para arrastrar a un vendedor de chicharrones.

Fue ahí cuando captaron el momento en el que un uniformado agredió a varias mujeres que intentaban intervenir en el procedimiento, lo cual provocó malestar entre las cientos de personas que estaban en el sector.

Pero lo que más desató la furia ciudadana fue cuando un policía golpeó violentamente a una mujer, pues en el video se ve que usa su tonfa para pegarle.

Tal sería la agresión que los mismos compañeros del uniformado intervienen para controlarlo y evitar que la comunidad lo agreda, ya que hombres que estaban allí les lanzan insultos.

Alerta Bogotá compartió la grabación y preguntó si en el procedimiento hubo “¿abuso de autoridad?”, pues llama la atención que mientras los policías usaban su fuerza el vendedor “no se mostró agresivo en contra de los agentes”.

“En medio del forcejeo, los alimentos que vendía el sujeto terminan tirados en el suelo y pisados por los agentes, lo cual generó aún más indignación y enojo en los testigos de los hechos”, reseña el medio bogotano.

Una de las mujeres golpeadas compartió fotos en Facebook y dijo que fue detenida: “Por meterme a defender a un vendedor ambulante el señor policía me agredió. Y no solo eso, ahora me tienen detenida y me van a judicializar”, afirmó.

Alerta Bogotá asegura que la Policía dijo que “en las próximas horas se dará a conocer un comunicado en el que se explicará el accionar” de los uniformados.