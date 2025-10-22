El presidente Gustavo Petro respondió con críticas al segundo ataque de Estados Unidos contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el océano Pacífico. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó la estrategia militar estadounidense y advirtió que el hecho representa una violación al derecho internacional.

“El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato”, escribió Petro, al tiempo que reprochó que “sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno de Estados Unidos rompe las normas del derecho internacional”, agregó.

Según el jefe de Estado, Colombia mantiene su respeto por las normas internacionales y su administración ha buscado basar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en mecanismos de inteligencia y control territorial. “Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global”, expresó.

Petro también sostuvo que Washington “comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”. Explicó que el éxito de la fuerza pública en el control de los puertos colombianos ha desplazado las rutas hacia Ecuador, lo que, según él, “provoca que aumente la violencia en Ecuador y el narco utilice sus puertos”.

Petro dice que ataques de EE. UU. tienen motivaciones políticas

En contraste a las operaciones que adelanta EE. UU., defendió su estrategia: “Mi gobierno ha logrado incautar 2.800 toneladas de cocaína en tres años, la mayor incautación que un gobierno haya hecho en la historia de la cocaína”.

Petro advirtió además que los grupos narcotraficantes están migrando hacia la minería ilegal y que “el actual gobierno de los Estados Unidos parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia”. Finalmente, señaló que los ataques podrían tener motivaciones políticas: “La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo busca afectar las elecciones del año entrante”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.