Por: Portal Bogotá

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La Terminal de Transporte de Bogotá ha dado un giro trascendental en su gestión tras más de 40 años de relaciones comerciales basadas en acuerdos verbales. Ahora, la relación con las empresas transportadoras que operan en las sedes Salitre, Norte y Sur se formalizó mediante contratos de prestación de servicios y, como elemento central, la implementación permanente de un nuevo Sistema de Pagos Digitales. Según información de la Terminal de Transporte de Bogotá, este avance representa un hito que apunta a una operación moderna, transparente y ágil.

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Con la nueva formalización comercial, se establecen reglas claras para los acuerdos entre la Terminal y las empresas transportadoras, fortaleciendo el control sobre los dineros que circulan en el sistema. Esta medida incorpora también mecanismos de recaudo digital orientados a mejorar la transparencia financiera, la trazabilidad de las transacciones y los controles para prevenir el lavado de activos. Todo ello, siguiendo las exigencias regulatorias de la Superintendencia de Transporte.

Uno de los cambios más significativos es la digitalización de la denominada ‘Tasa de Uso’, un recaudo destinado al mejoramiento de infraestructura y seguridad vial. Gracias al nuevo modelo de pagos digitales, la Terminal de Transporte busca minimizar el uso de efectivo, facilitar el seguimiento de los pagos y reforzar barreras frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este proceso se adelanta conforme a los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Régimen de Medidas Simplificadas.

Como expuso Rafael González, gerente de la entidad, “La formalización comercial y la digitalización son la llave hacia una operación transparente y eficiente. La Tasa de Uso deja de ser una carga administrativa en efectivo para convertirse en un proceso digital, seguro y moderno”, con lo cual se evidencia el compromiso de la administración actual con la modernización de la Terminal. Los beneficios principales de esta transformación incluyen eficiencia y seguridad financiera, mayor dignidad y tiempo para los conductores (al eliminar las filas y trámites manuales) y un fuerte compromiso ambiental con la reducción del uso de papel térmico, conforme a la certificación ISO 14001 que respalda la gestión ambiental de la Terminal.

Este proceso de transformación digital implica que las empresas pueden operar bajo distintas modalidades de pago, como ‘cupo directo’ y a través de plataformas aliadas (Flypass, Gopass, Copiloto), además de métodos virtuales como tarjetas de crédito, código QR y billeteras digitales. Aunque la mayoría de empresas ya se sumaron a esta transformación, la Terminal invita a quienes faltan a unirse, destacando la importancia de cumplir con las normas de control y prevención establecidas para el sector. De acuerdo con la Terminal, la integración total permitirá alcanzar una operación moderna y confiable, respondiendo a las crecientes exigencias regulatorias y sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Pagos Digitales en la Terminal de Transporte de Bogotá?

La implementación del Sistema de Pagos Digitales en la Terminal de Transporte de Bogotá permite eliminar la manipulación de efectivo, reduce los tiempos y trámites para conductores, mejora la seguridad financiera y facilita la administración de viáticos para las empresas. Además, al digitalizar los comprobantes y transacciones, disminuye significativamente el uso de papel y se alinea con certificaciones ambientales, apoyando la sostenibilidad.

¿Cómo funciona el SARLAFT y por qué es importante en los pagos digitales de la Terminal de Transporte?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una política que ayuda a identificar, prevenir y controlar actividades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su aplicación en los pagos digitales garantiza que las transacciones sean seguras, transparentes y cumplan con los estándares regulatorios exigidos por la Superintendencia de Transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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