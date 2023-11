El político caldense Óscar Iván Zuluaga ha estado en el centro de las noticias las últimas semanas debido a la acusación que recibió, por parte de la Fiscalía, de haber ocultado al Consejo Nacional Electoral, CNE, la recepción de dineros ilegales, para su campaña presidencial en el 2014, desde la sentenciada multinacional brasileña Odebrecht.

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en el que al excandidato presidencial se le atribuyen dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que a Zuluaga Martínez (su hijo) se le atribuye un hecho de fraude procesal.

“Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht”, señaló la Fiscalía en el documento.

El abogado Santiago Trespalacios se refirió a esta noticia en La W con Julio Sánchez Cristo, explicando la continuidad del proceso judicial de Zuluaga y su hijo y las posibles consecuencias de una eventual condena.

¿Qué continúa en el proceso de Óscar Iván Zuluaga y su hijo?

“La acusación se compone de dos actos: esto primero que ya ha hecho la Fiscalía, que es presentar el escrito; pero un juez penal del circuito ya tiene que llamar formalmente a la audiencia de acusación. Hasta ese momento no se considera formalmente que los ciudadanos se encuentran acusados”, aclaró Trespalacios.

“Sin embargo, la presentación del escrito hace que se desvanezca la idea de que Óscar Iván Zuluaga estaría buscando realizar un preacuerdo bajo el entendido de que su hijo no llegara a esta etapa de juzgamiento. O no se realizaron estos acercamientos, o no fueron fructíferos, pero la Fiscalía continuará el caso en contra de ambos”, añadió.

“Todavía es posible que se realicen preacuerdos, pero tras cada etapa tienen una mayor cantidad de beneficios. Muy probablemente ambos ciudadanos irán a juicio a enfrentar la hipótesis de la Fiscalía”.

¿Qué penas podrían enfrentar en caso de ser condenados?

“En Colombia no se suman las penas, sino que partiríamos de la más grave. En el caso de Óscar Iván Zuluaga sería el enriquecimiento ilícito de particular, que tiene una pena de 96 a 180 meses, lo cual podría aumentar otro tanto por los dos eventos de las falsedades, y por el evento de fraude procesal”, explicó el experto.

“El juez puede concluir que Óscar Iván es culpable de un delito y no del otro; y también que David no sea culpable del fraude procesal que se le ha atribuido; pero son penas bastante severas y en caso de ser condenados tendría que ser en una prisión”.

