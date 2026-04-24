Una nueva jornada de violencia sacudió a Cúcuta, donde en una misma noche se registraron dos hechos que encendieron las alertas de seguridad. Se trata del asesinato de una niña de 10 años y una masacre que dejó al menos tres personas muertas y otras tres heridas.

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El caso que más conmoción causó fue el de la menor, quien fue atacada con arma de fuego dentro de su vivienda, en un hecho que aún es materia de investigación.

Según información divulgada por Semana, la niña se encontraba sola en el momento del ataque y fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

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De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la menor fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Cuberos, sector La Tomatera. Según explicó al medio Cúcuta Real, la niña había quedado sola por algunos minutos luego de que sus padres salieran de la casa.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. Al llegar al lugar, uniformados encontraron a la menor gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencia a la Unidad Básica Puente Barco Leonés, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Masacre en Cúcuta deja tres personas muertas y tres heridas

De forma paralela, en otro punto de la ciudad se registró una masacre en el asentamiento conocido como El Talento, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado de este ataque, al menos tres personas murieron y otras resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas a centros médicos. Las autoridades indicaron que las víctimas se encontraban reunidas en la vivienda cuando ocurrió la incursión armada.

Las primeras hipótesis apuntan a que algunas de las personas afectadas serían desplazadas provenientes de la región del Catatumbo, una zona que en los últimos meses registra un aumento en los hechos de violencia, lo que podría estar relacionado con disputas entre grupos armados ilegales.

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“Según información recaudada por labores de inteligencia, son personas desplazadas del Catatumbo, quienes vienen huyendo de la ola de violencia que azota a esa zona del país, según lo que ellos informan, son desplazados de la violencia que hacían parte de las extintas Farc”, indicó Conde al citado medio.

Frente a estos hechos, la Policía anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de ambos crímenes.

La coincidencia de estos dos ataques en una misma noche profundizó la preocupación entre los habitantes de Cúcuta, una ciudad que viene enfrentando un deterioro en las condiciones de seguridad, especialmente en sectores vulnerables.

Las autoridades continúan desplegando operativos en la zona y analizan posibles conexiones entre estos hechos violentos, en medio de un contexto regional marcado por la presencia de estructuras criminales y conflictos armados.