Desde Estados Unidos siguen con su avanzada en contra del narcotráfico en el Caribe, pues desde que ubicó buques en ese sector, ya ha lanzado muchos ataques en contra de embarcaciones que, presuntamente, llevaban droga hacia territorio norteamericano.

Dicha ofensiva está dirigida, principalmente, contra carteles provenientes de Venezuela, pero en las últimas horas el presidente Gustavo Petro aseguró que una de esas lanchas estaba llena de ciudadanos colombianos.

A través de una publicación en su cuenta de X, Petro escribió: “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien“.

Además, aseguró que lo que está haciendo Estados Unidos no es una guerra contra el contrabando, sino por el petróleo.

El senador Adam Shiff está en lo correcto. Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Dicha información no había sido verificada por ninguna entidad internacional, pero el New York Times, uno de los medios más importantes del país norteamericano, aseguró que funcionarios estadounidenses sí tenían esa información, pero no la han sacado a la luz porque no están interesados.

“Dos funcionarios estadounidenses, que no estaban autorizados para hablar públicamente del asunto, también dijeron que había colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones destruidas recientemente por Estados Unidos”, escribió el medio.

Ante esto, lo que pidió el mandatario colombiano es que aparezcan las familias para que denuncien la situación y se escale al derecho internacional, mientras que Estados Unidos se mantiene firme en su idea de erradicar estos grupos criminales de raíz, es decir, atacándolos sin mediar palabra cuando sospechen que están transportando droga.

