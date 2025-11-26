La comunidad de Guarinocito, corregimiento de La Dorada (Caldas), permanece en ‘shock’ tras el violento ataque que cobró la vida de Luisa Ricaurte, una mujer reconocida en la zona por su dedicación a sus tres hijos y su esfuerzo por mantener su hogar.

Según las primeras versiones, la víctima fue agredida con un arma blanca, en un hecho que habría sido perpetrado por su expareja. Aunque fue trasladada con urgencia al Hospital San Félix, Luisa falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

La administración municipal lamentó lo ocurrido y confirmó que se activaron los protocolos institucionales para acompañar a la familia de la víctima.

La secretaria de Inclusión e Integridad Social, Jeimmy Lissette Moncada Montes, expresó:

“Rechazamos la violencia contra la mujer. Desde la secretaría, con nuestro enlace de la Casa de la Mujer Empoderada, hemos atendido cerca de 1.000 mujeres en programas de acompañamiento, campañas contra la violencia y procesos de fortalecimiento personal y laboral”.

Habitantes del corregimiento describieron a Luisa como una mujer de valores firmes y profundamente entregada a su familia. Señalaron que la relación con su expareja había terminado tras presuntos episodios de maltrato, lo que habría causado tensiones previas al ataque.

Janniry Uribe Longas, residente del sector, manifestó su tristeza: “Estamos muy consternados. Luisa era juiciosa, trabajadora, luchaba por sus hijos. Hay muchos rumores, dicen que él la había golpeado y amenazado. Ella era delgada, parecía una niña, y él es un hombre grande, corpulento”.

Aunque se habla de antecedentes de violencia, no está claro si la víctima alcanzó a interponer denuncias formales.

El hombre señalado como responsable del feminicidio también resultó herido tras atacarse a sí mismo luego de agredir a Luisa. Fue atendido en el mismo hospital y permanece bajo vigilancia médica y custodia policial, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de evidencia y testimonios para esclarecer completamente lo sucedido.

La noticia despertó un profundo rechazo entre los habitantes de Guarinocito, quienes organizaron una velatón para honrar la memoria de la víctima. Amigos, vecinos y familiares se reunieron con velas y mensajes de solidaridad para acompañar a los tres hijos de Luisa.

La ceremonia fúnebre se llevó a cabo un día después del homenaje, en medio de llamados de la comunidad a fortalecer acciones institucionales que protejan a las mujeres y prevengan nuevos casos de violencia en el corregimiento.

