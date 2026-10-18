Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La ministra de Cultura, Paola Holguín, está en el centro de un debate político tras la reciente decisión de retirar obras del Museo Nacional de Bogotá. Este hecho, ampliamente discutido en el Congreso, ha motivado a la senadora Jennifer Pedraza a convocar a la funcionaria a un debate de control político. De acuerdo con lo anunciado por Pedraza, el enfoque del llamado es que la ministra aclare las razones de la supuesta "censura" en el sector cultural, las dudas sobre su hoja de vida, los cuestionamientos a los nombramientos en su cartera y las convocatorias suspendidas. Según cita textualmente Pedraza: "La ministra le debe muchas respuestas al país". Así lo documenta El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

El detonante de la polémica ha sido la remoción de piezas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, temas sensibles en la historia reciente del país. La preocupación, amplificada por sectores políticos y culturales, se ha centrado en el posible intento de reescribir o eliminar aspectos fundamentales de la memoria colectiva. Ni la ministra ni el presidente se han referido expresamente al tema, aunque el mandatario, al término de una visita a la cartera de Cultura, indicó que instruyó para que "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos", lo cual, según De la Espriella, constituye "apología al terrorismo". Estas afirmaciones evidencian la división existente alrededor de lo que ciertos sectores consideran una "lucha abierta y total contra el 'wokismo'", entendiendo este término como la imposición de luchas sociales y de diversidad en ámbitos educativos y culturales.

Otro aspecto discutido en el Congreso es la hoja de vida de Holguín, ya que, según la senadora, la ministra no posee el título de magíster en Estudios Políticos que figuraba como parte de su perfil. Un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana y la propia Holguín confirmaron que, aunque cursó la maestría y aprobó las materias y el trabajo de grado, no se graduó oficialmente. Así lo informó Holguín ante los cuestionamientos públicos.

El expresidente Juan Manuel Santos también reaccionó, afirmando que "la historia y la memoria de un país no se borran", sino que deben protegerse para favorecer la unidad. Mientras tanto, voces del sector cultural abogan por mantener la independencia de los museos, instando al Ejecutivo a no interferir en su actuar. Esta controversia continúa generando debate sobre la protección de la memoria, el acceso a la cultura y la transparencia en el sector público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue citada la ministra de Cultura, Paola Holguín, al Congreso?

La ministra Paola Holguín será citada a un debate de control político en el Congreso a raíz de varias polémicas, entre ellas el retiro de obras relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 en el Museo Nacional. Además, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó la veracidad de los datos en la hoja de vida de la ministra, los nombramientos en su cartera y las convocatorias suspendidas, asuntos que requieren aclaración ante el país, según informó El Espectador.

¿Qué significa el término 'wokismo' en el contexto del debate político y cultural?

En este contexto, 'wokismo' se refiere a una corriente que, según críticas citadas en el debate, prioriza la lucha contra las desigualdades sociales, la inclusión en el lenguaje y la memoria histórica de grupos diversos. El término ha sido usado por opositores para señalar lo que consideran imposiciones ideológicas en educación y cultura, y ha sido mencionado por el actual Gobierno como algo que se combate abiertamente según declaraciones recogidas por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.