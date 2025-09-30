Julio Sánchez Cristo dio a conocer que el ambiente laboral al interior del gabinete del Gobierno actual no estaría para nada bien y muestra de eso sería un chat que se habría filtrado.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista dio a conocer que uno de los ministros le habría dicho a otro: “No voy a descansar hasta verte en la cárcel”.

Ante esto, Sánchez Cristo cuestionó cómo están las relaciones internas del Gobierno Petro.

“El tema de la convivencia, del ambiente laboral, deja profundas preocupaciones. Un ministro diciéndole a otro, delante de sus colegas, que no descansará hasta verlo cárcel, ¿a quién?“, dijo el periodista al respecto.

Sin embargo, no hay mayor detalle de quiénes serían los ministros que habrían protagonizado la discusión y cuáles son los motivos por los que se habría desatado el desencuentro.

Ministros de Petro lo respaldan ante retiro de visas de EE. UU.

Pese a que las cosas no estarían muy bien en el gabinete, en el más reciente Consejo de Ministros, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en nombre de todos los funcionarios, expresó su respaldo al Gustavo Petro ante la tensión con Estados Unidos.

“Antes de iniciar formalmente con el Consejo de Ministros, a nombre del gabinete y de su equipo de gobierno, queremos extenderle unas palabras que queremos que los colombianos y toda la comunidad internacional conozcan”, dijo Rodríguez.

“Señor presidente y compañero presidente, hoy queremos reconocer la fuerza histórica de su reciente intervención en las Naciones Unidas; su justo llamado a reclamar por la inercia de quienes manejan los destinos del mundo fue un mensaje de verdad, dignidad y valentía que confrontó a los poderosos. Y sin titubeos denunció la complicidad frente al genocidio en Gaza y al fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Usted mostró, una vez más, la coherencia de su proyecto de vida al tomar partido como lo hizo”, agregó.

