Iván Duque no fue indiferente a la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de las recientes declaraciones del actual mandatario.

A través de su cuenta de X, el expresidente tildó de vergonzosa la actuación de Gustavo Petro en los últimos días y que ha dado como resultado el retiro de la visa para él y varios de sus funcionarios.

“Que el presidente de Colombia no tenga visa a EE. UU. no es un detalle menor: es una vergüenza diplomática que expone al país al escarnio internacional“, escribió Duque en la red social.

Así mismo, en entrevista con La FM, el expresidente, refiriéndose a su gestión como primer mandatario, habló de la importancia de tener buenas relaciones con el país norteamericano.

“Que a alguien le cancelen la visa quiere decir que no es bienvenido en otro Estado, lo que quiere decir que no es bienvenido en Estados Unidos que es el principal socio comercial de Colombia, el principal proveedor de asistencia bilateral, el principal proveedor de asistencia en materia de seguridad y el principal promotor de Colombia en la agenda multilateral. No se nos puede olvidar que Estados Unidos fue quien abogó y acompañó la solicitud de Colombia para que fuera miembro de la OCDE”, dijo el exmandatario.

Que el presidente de Colombia no tenga visa a EE. UU. no es un detalle menor: es una vergüenza diplomática que expone al país al escarnio internacional. pic.twitter.com/QhgJ1Ij90L — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 30, 2025

Al respecto, Gustavo Petro aún no ha respondido a quien fue su antecesor. Por ahora, el primer mandatario ha insistido en rechazar las medidas de Estados Unidos, desde la descertificación, hasta el retiro de las visas.

