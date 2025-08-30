Martha Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico, vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez, no solo por sus supuestos vínculos con el caso de corrupción de la UNGRD, sino por las revelaciones sobre su patrimonio y la cantidad de bienes que figuran a su nombre en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con información revisada por El Tiempo, la congresista guajira de 36 años declaró, ante la función pública, un patrimonio líquido de 305 millones de pesos para el año 2022. Esta cifra corresponde a un patrimonio bruto de 673 millones, del cual se descuentan deudas por 360 millones. También reportó ingresos brutos de 220 millones de pesos y deducciones por 22 millones.

Según ese mismo medio, en su declaración de bienes y rentas, Peralta reportó dos propiedades en Bogotá: una valorada en 417 millones de pesos y otra en 113 millones. A eso se suma un bien mueble por 45 millones. Sin embargo, al comparar esta información con el Índice de Propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro, El Tiempo encontró que el número de propiedades vinculadas a su nombre es mayor.

Los bienes de la senadora Martha Peralta están en zonas exclusivas de tres ciudades

En total, bajo su nombre y número de cédula aparecen siete inmuebles: tres en Bogotá, dos en Riohacha (La Guajira) y dos en Barranquilla (Atlántico). Cuatro de estos bienes también están registrados a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez. Los inmuebles están ubicados en zonas residenciales de estrato alto, tanto en la capital como en la Costa.

El medio citado detalla que una de las propiedades en Bogotá se encuentra en el barrio El Quirinal, cerca del estadio El Campín. Otra aparece en el barrio Ciudad Salitre, uno de los sectores más valorizados de la ciudad, donde figura un apartamento en un conjunto de lujo y un garaje identificado como ‘345’.

Este panorama patrimonial ha desatado críticas de sectores de oposición, que cuestionan el estilo de vida de la congresista, al que califican como “ostentoso”. Esto se intensificó tras conocerse que había pasado vacaciones en París, mientras, según Cambio Radical, “miles de colombianos no tienen acceso a medicinas”.

La controversia actual se alimenta además por su cercanía con Olmedo López, exdirector de la UNGRD y procesado por corrupción. Blu Radio dio a conocer esta semana que hay registros de chats entre Peralta y López en los que ella lo invita a su oficina mientras se discutía la reforma pensional en el Senado.

Ante estas acusaciones, la senadora afirmó en su cuenta de X que se están vulnerando sus derechos al debido proceso y que responderá únicamente ante la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho hasta ahora. También denunció una supuesta campaña mediática en su contra por defender las reformas del Gobierno.

“El escenario legítimo y procesalmente válido para discutir estos asuntos es la Corte Suprema de Justicia, a la cual he concurrido siempre, de manera responsable, a través de mis abogados, para atender el desarrollo de la investigación. Por respeto a la justicia y a la alta Corporación, será allí donde presente las explicaciones correspondientes”, dijo Peralta al respecto.

La Corte Suprema ya abrió una investigación preliminar contra la senadora por su presunta intervención para favorecer contratos por más de 2.200 millones de pesos y por su posible participación en un escándalo de desviación de recursos para ollas comunitarias en La Guajira.

