Al menos seis explosiones se registraron en la madrugada de este sábado 1 de agosto en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, en un hecho que, de manera preliminar, deja cinco Policías heridos, según Caracol Radio.

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Según la emisora, todo inició con la explosión de un carrobomba y luego se presentaron varias ráfagas de cilindros bomba. La onda explosiva se sintió en distintos sectores de la capital nortesantandereana y provocó momentos de pánico entre residentes y comerciantes de la zona.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de Cenabastos, mientras organismos de seguridad y equipos antiexplosivos adelantan inspecciones para establecer lo ocurrido y verificar si existen más artefactos en el sector.

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Atentado en Cúcuta pic.twitter.com/UxvLLn2FNP — STALING PAREDES (@PRINCIPE7821) August 1, 2026

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