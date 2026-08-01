Al menos seis explosiones se registraron en la madrugada de este sábado 1 de agosto en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, en un hecho que, de manera preliminar, deja cinco Policías heridos, según Caracol Radio.
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Según la emisora, todo inició con la explosión de un carrobomba y luego se presentaron varias ráfagas de cilindros bomba. La onda explosiva se sintió en distintos sectores de la capital nortesantandereana y provocó momentos de pánico entre residentes y comerciantes de la zona.
Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de Cenabastos, mientras organismos de seguridad y equipos antiexplosivos adelantan inspecciones para establecer lo ocurrido y verificar si existen más artefactos en el sector.
Atentado en Cúcuta pic.twitter.com/UxvLLn2FNP
— STALING PAREDES (@PRINCIPE7821) August 1, 2026
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