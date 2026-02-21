Los familiares de Cristian Martín intensificaron sus cuestionamientos contra las autoridades locales por lo que consideran una falta de reacción oportuna durante la búsqueda del joven, al tiempo que rechazaron versiones preliminares sobre las circunstancias de su muerte. La madre, Janeth Martín, pidió respeto y prudencia frente a la difusión de hipótesis sin sustento oficial.

Vea también: Destapan lo que encontraron en celular de estudiante del Bosque que fue hallado sin vida

Según relató, en las primeras horas tras la desaparición no percibió un acompañamiento efectivo por parte del alcalde de Gachancipá, Alfonso López. Esto habría obligado a la familia a liderar la búsqueda comunitaria con apoyo de allegados. La mujer aseguró que la angustia aumentó por la sensación de ausencia institucional en un momento que calificó como crítico.

“Ni siquiera se hizo presente el alcalde ni se coordinó con los bomberos o la Sijín. Fuimos nosotros, la familia, quienes buscamos a Cristian”, aseguró la mujer en diálogo con el podcast ‘Voz de Fondo’.

Janeth Martín también dirigió señalamientos hacia la Policía Nacional de Colombia, al considerar que los protocolos de reacción no se activaron con la rapidez esperada. En sus declaraciones insistió en que cada minuto resultaba clave y que la familia esperaba un despliegue más amplio de recursos desde el inicio del caso.

Uno de los puntos que más molestia provocó en los allegados fue la circulación de versiones no confirmadas sobre un presunto suicidio, teniendo en cuenta que en el lugar se encontraron todas las pertenencias del joven y por la posición en la que fue encontrado el cuerpo.

Frente a ello, la madre del joven fue enfática: “Lo único que les digo es que no hablen sin investigar qué fue lo que pasó”, expresó, en un mensaje dirigido tanto a autoridades como a usuarios en redes sociales. Para la familia, cualquier conclusión debe basarse únicamente en resultados oficiales y peritajes técnicos.

¿Qué pasó con Cristian Martín, estudiante del Bosque que fue hallado sin vida?

Se trata del caso de un joven universitario de 16 años, que desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir de su casa en Bogotá hacia la Universidad El Bosque.

Su familia, al perder contacto con él, inició una búsqueda y logró acceder a la ubicación del GPS de su teléfono celular, lo que permitió determinar la ubicación del dispositivo en una zona rural de Gachancipá.

Con esa información, el padre del joven se desplazó hasta el lugar señalado y fue quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo, situación que marcó profundamente a la familia.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables