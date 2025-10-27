Un trágico hecho de violencia sacudió la mañana del domingo 26 de octubre de 2025 al barrio Carlos Meisel, en Barranquilla. De acuerdo con el reporte de las autoridades, un hombre ingresó a la vivienda de su exnovia y, armado con un cuchillo, atacó a la pareja actual de la mujer, identificada como Luis Peralta, quien perdió la vida en el lugar.

El homicidio ocurrió cerca de las 5:45 a. m., cuando las víctimas descansaban en su habitación. Según la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor entró de forma silenciosa a la casa y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre Peralta, provocándole varias heridas mortales.

Durante el ataque, también resultó herida Alexandra Agamez Pérez, de 24 años, quien intentó defenderse. Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, que rápidamente acudieron al lugar y lograron trasladarla al Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanece en estado crítico bajo atención médica especializada.

Tras cometer el crimen, el responsable huyó del sitio, por lo que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero. “Se investiga el paradero del sujeto para lograr su pronta detención”, indicaron voceros policiales, quienes confirmaron que el caso ya está bajo investigación.

Vecinos del sector expresaron su conmoción por lo ocurrido, destacando que Luis Peralta era una persona conocida y apreciada en la comunidad. Algunos testigos afirmaron haber visto al agresor escapar a toda prisa tras el ataque.

La vivienda donde ocurrió el homicidio continúa bajo custodia de las autoridades, que adelantan la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y una pronta captura del responsable de este crimen que ha estremecido a Barranquilla.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

