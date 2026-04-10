En medio de problemas de orden público en Bogotá, Inravisión lanzó una alerta en la que indicó que en la en la mañana del viernes 10 de abril de 2026, alrededor de las 7:45 a. m., hubo un ataque contra sus instalaciones ubicadas sobre la Avenida calle 26 en Bogotá.

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“El ataque se realizó por un hombre quien actuando motivado por odio, destruyó pancartas con logos institucionales de la entidad, con valores y principios, y que contenían mensajes en favor de la paz, la no violencia y la diversidad que caracteriza a los miembros, comunidades, periodistas y audiencias del Sistema de Medios Públicos”, indicó la entidad, antes conocida como RTVC.

En un comunicado sobre los hechos, se indicó que hubo “amenazas directas contra la entidad, su gerente Hollman Morris, los colaboradores, trabajadores y funcionarios”.

Inravisión (que retomó ese nombre recientemente) señaló que este acto no constituye un hecho aislado, sino que se produce en un contexto preocupante durante las últimas tres semanas.

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La entidad afirmó que “ha sido objeto de una campaña sistemática de desprestigio basada en mentiras y falsos señalamientos, buscando señalar a la entidad como patrocinadora de supuestos casos de acoso laboral y sexual, sin ningún fundamento”.

De hecho, remarcó su compromiso absoluto con el respeto, la dignidad humana, la transparencia, la construcción de espacios laborales seguros y la política de cero tolerancia frente a ese tema.

Vale la pena recordar que congresistas del Pacto Histórico pidieron el retiro de Morris debido a denuncias, en medio de un caso que el ahora Inravisión califica como una “estrategia articulada de violencia digital sustentada en injurias y calumnias”.

Lo cierto es que cuestionó con dureza el mencionado ataque a sus instalaciones y las amenazas en cuestión que divulgó en su comunicado de este viernes 10 de abril.

“Los hechos registrados no pueden ser entendidos como una simple manifestación de inconformidad o crítica legítima, pues las expresiones, conductas y ataque del agresor trascienden el ejercicio democrático de la protesta, y constituyen un acto de odio y hostilidad directa motivado por la condición de ser un medio público que promueve los derechos humanos y la paz”, señaló.

Incluso, advirtió que estos actos podrían constituirse como posibles conductas delictivas de carácter penal como daño en bien ajeno, hostigamiento, amenazas e injuria, según lo determine la Fiscalía General de la Nación.

“RTVC manifiesta su profunda preocupación ante la escalada de hechos que han pasado de la desinformación a la agresión violenta y directa de odio. Por esto, se solicita a las autoridades competentes garantizar la seguridad de las instalaciones y de sus colaboradores, y denuncia públicamente la existencia de una campaña de hostigamiento en curso que está derivando en actos violentos, vandálicos y de odio. Así mismo, hace un llamado a la ciudadanía a rechazar la violencia y la desinformación, y a proteger el valor de los medios públicos en una sociedad democrática”, indicó el documento.

¿Por qué hay denuncias de acoso contra Hollman Morris?

Las denuncias de acoso contra Hollman Morris, actual gerente de Inravisión (antes RTVC), han sido un tema recurrente en la agenda pública colombiana debido a la gravedad de los testimonios presentados por diversas mujeres.

Las acusaciones incluyen señalamientos por presunto acoso sexual y laboral que habrían ocurrido en diferentes etapas de su carrera profesional. Excolaboradoras han descrito comportamientos inapropiados y presiones que afectaron su entorno de trabajo, lo que llevó a la apertura de procesos de verificación en entidades de control y derechos humanos.

El caso más mediático fue la denuncia interpuesta por su exesposa, Patricia Casas, quien lo acusó formalmente de violencia intrafamiliar y económica. Sin embargo, en el ámbito profesional, periodistas como Lina Arango también han hecho públicas situaciones de hostigamiento.

Estas denuncias han provocado un fuerte debate político sobre la idoneidad de Morris para ocupar altos cargos públicos, especialmente tras su nombramiento en el sistema de medios públicos, donde trabajadoras de la entidad han reportado un ambiente de maltrato laboral ante el Ministerio de Trabajo.

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