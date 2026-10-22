Por: EL PILON SA

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La mañana de este jueves, decenas de habitantes de los asentamientos localizados en la margen derecha del río Guatapurí llegaron hasta la Gobernación del Cesar para exigir respuestas frente al futuro de sus viviendas ante la inminencia de los proyectos públicos en la zona, según reportó EL PILÓN. La protesta, que se caracterizó por su ambiente pacífico, giró en torno a las dudas e incertidumbre de la comunidad por el impacto de la Avenida del Río Guatapurí y el Malecón Ecoparque, obras de gran envergadura que requerirán la demolición de numerosas casas.

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La administración departamental, representada por el secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, atendió a los líderes comunitarios resolviendo inquietudes especialmente dirigidas a la compensación económica. De acuerdo con Maestre, el gobierno identificará y valorará cada mejora de vivienda sobre el trazado de las obras, para lo cual realizará una ficha catastral que evaluará los materiales y condiciones estructurales de cada inmueble. Así, se determinará un “precio ajustado a la ley”, en palabras del funcionario, garantizando que el pago esté limitado a lo que establezca el avalúo, sin posibilidad de ofrecer montos mayores. Además, la Gobernación instalará mesas de trabajo con las 584 familias afectadas directamente, una vez se conozcan los avalúos prediales, donde se les presentará la oferta oficial de compra.

Hay que destacar que el proyecto de la Avenida del Río Guatapurí, que pasará sobre predios del sector Nueve de Marzo y requiere una inversión de $180.000 millones para una longitud de 9,14 kilómetros, ha sido objeto de recientes debates relacionados con su alineación al Plan de Ordenamiento Territorial. En cuanto al Malecón Ecoparque, cuya inversión inicial es de $159.000 millones, se encuentra aún en etapa de socialización y no ha sido contratado, aunque su realización también implica el desalojo de viviendas en el sector.

El secretario de Infraestructura reconoció que los planes de reasentamiento utilizados en el pasado, materializados en barrios como Lorenzo Morales, Nando Marín y El Edén, no resolvieron los problemas urbanos y sociales de la margen derecha, donde residen más de 6.000 familias. Solo menos de 600 serán indemnizadas por las actuales obras. Para las familias no directamente afectadas, la Gobernación argumentó que la vía y el malecón actuarán como un muro de contención, reduciendo el riesgo de avalanchas y permitiendo en el futuro avanzar en la titulación de predios e inversión en servicios públicos. Según declaraciones de Maestre, los recursos asignados no pueden ser desviados a otras obras, pues “cada rubro tiene una destinación específica”.

Durante su más reciente visita, EL PILÓN constató que la comunidad pide dejar de ser estigmatizada como un sector problemático y resaltan el esfuerzo de madres cabeza de hogar y trabajadores. La salubridad es otra de sus preocupaciones, ya que existen montañas de basura que representan un grave riesgo de contaminación para el río Guatapurí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias serán indemnizadas por la construcción de la Avenida del río Guatapurí y el Malecón Ecoparque?

Según las declaraciones del secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, menos de 600 familias, identificadas como afectadas directamente por la construcción de la Avenida del río Guatapurí y el Malecón Ecoparque, recibirán indemnización mediante pago de un valor calculado por avalúo conforme a la ley. Estas familias serán convocadas a mesas de trabajo para conocer las ofertas oficiales de compra por sus viviendas.

¿Qué soluciones contempla la Gobernación del Cesar para las familias que no serán indemnizadas?

La Gobernación del Cesar explicó que, para las más de 6.000 familias que viven actualmente en la margen derecha pero que no están en áreas de afectación directa, la vía y el malecón funcionarán como muro de contención, mitigando riesgos naturales. Esto permitirá, según la administración, avanzar a futuro en procesos de titulación de predios e inversión en servicios públicos, aunque dichos hogares no recibirán compensación económica por las obras.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.