Por: El Espectador

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La Biblioteca Nacional de Colombia se convirtió este jueves 22 de octubre en el centro de una amplia movilización, con las puertas cerradas al público desde el mediodía, para exigir la defensa de las bibliotecas públicas y el acceso sin restricciones a la lectura. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, el plantón inició a las 3 de la tarde con lecturas de poesía, arengas y demandas dirigidas a la dirección de la entidad. Los manifestantes reclamaron el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la continuidad de las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) y otros programas de formación en lectura, escritura y oralidad, así como condiciones justas para la escuela de mediación LEO y los tutores GSB. Uno de los llamados centrales fue la preservación de las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad.

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Tatiana Barajas, mediadora y miembro colectivo Medio Pan y un Libro (organizador del plantón), denunció que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las Bibliotecas Rurales Itinerantes y la Red Nacional de Bibliotecas Étnicas enfrentan una grave desfinanciación. En sus palabras, se deben dos meses de sueldo a quienes están vinculados y proyectos como el Plan Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Arnoldo Palacio, en Chocó, están paralizados por causas que califican de injustificadas. Al menos 11 municipios han pedido la reactivación de este plan, según Barajas.

El aplazamiento del X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y el Encuentro Nacional Relata, hizo parte de las motivaciones de la protesta. En respuesta, la Dirección de la Biblioteca Nacional emitió un comunicado el 21 de octubre reconociendo la falta de recursos para ofrecer apoyos económicos a los bibliotecarios, amparados en el Convenio de Asociación 0959 de 2026 con la Fundación Escuela Musical Integral (EMI), y advirtió que estos apoyos no se restablecerán hasta que existan condiciones validadas y autorizadas.

La dirección de la Biblioteca Nacional, encabezada por Julia Cristina Daza Noguera desde el 1 de octubre, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de trabajadores y figuras públicas. Se mencionan dificultades de comunicación, presuntos malos tratos y un desconocimiento de la gestión patrimonial. El concejal de Bogotá, Julián Triana, expresó que la falta de experiencia de la directora y los retrasos en pagos a contratistas reflejan la prioridad del gobierno frente al sector bibliotecario. En ese sentido, también alertó sobre la posible imposición de una visión política y religiosa en el manejo cultural, una preocupación que compartió la mediadora Karen Rodríguez.

Durante el plantón, los organizadores informaron que la atención al público fue suspendida, permitiendo únicamente el trabajo virtual de funcionarios y contratistas. Pese a la presencia de 42 uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), la protesta culminó pacíficamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales razones del plantón en la Biblioteca Nacional de Colombia?

El plantón tuvo como principales motivos la desfinanciación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de las Bibliotecas Rurales Itinerantes, la exigencia de mejores condiciones para mediadores y tutores, el aplazamiento de eventos clave como el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y el retraso en los pagos a contratistas. Los manifestantes también manifestaron su rechazo a las recientes decisiones de la dirección de la Biblioteca Nacional y a una posible imposición de visiones políticas en el sector cultural, según informó El Espectador.

¿Qué es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y por qué es relevante en Colombia?

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es un sistema que articula las bibliotecas en las regiones del país y busca garantizar el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad para la población en general, incluyendo zonas rurales y étnicas. Su relevancia radica en ofrecer servicios culturales y educativos fundamentales, especialmente en comunidades apartadas, lo que la convierte en una herramienta clave para la construcción social y cultural, de acuerdo con testimonios de mediadores recogidos por El Espectador.

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