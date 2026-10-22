Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar experimentó una disminución del 10 % en los siniestros viales con víctimas fatales dentro del casco urbano, según el balance presentado por la Administración Municipal y la Policía Nacional. Este resultado se atribuye al restablecimiento de la Policía de Tránsito en la localidad, aspecto anunciado durante un acto oficial por el alcalde Ernesto Orozco Durán el jueves 22 de octubre. En el evento, se detallaron los avances logrados en materia de movilidad, seguridad vial y la importancia de contar nuevamente con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) en operación.

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La reactivación formal de los uniformados especializados de la Ditra tuvo lugar el 24 de noviembre de 2025, después de cuatro años de ausencia en el municipio debido a la falta de un convenio vigente desde 2021. Ahora, el cuerpo especializado actúa en conjunto con los agentes reguladores locales, fortaleciendo los controles en los principales corredores viales de la capital del Cesar.

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, la estrategia adoptada ha puesto especial énfasis en la vigilancia y control de comportamientos de alto riesgo, especialmente aquellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. En este contexto, se realizaron 144 operativos de alcoholemia, durante los cuales se practicaron tamizajes que arrojaran 164 casos positivos, lo que significó la inmovilización preventiva del mismo número de vehículos.

El alcalde Ernesto Orozco Durán manifestó: “Hoy cumplimos la tarea. Después de un tiempo largo sin convenio, demostramos que con recursos propios del municipio logramos poner en funcionamiento a la Policía Nacional con la Dirección de Tránsito; eso nos permitió una reducción en siniestros viales con víctimas fatales, además de organizar a Valledupar en materia de movilidad y seguridad vial”.

Durante la jornada de rendición de cuentas, el Gobierno Municipal realizó la entrega formal del equipamiento contemplado en el convenio interadministrativo 026 de 2025. Esta inversión, de acuerdo con los funcionarios, ascendió a $1.600 millones, destinando recursos para la dotación de vehículos, motocicletas, chalecos balísticos, cascos y kits especializados para la operación de los puestos de control uniformados.

Por otra parte, el convenio vigente, inicialmente con vencimiento previsto para finales de este año, fue prorrogado hasta el 7 de enero de 2027, lo que garantiza la presencia continua de los uniformados especializados en las vías del municipio. Ernesto Orozco Durán también anunció la presentación de una carta de intención dirigida a establecer un nuevo acuerdo interadministrativo, con una inversión estimada de $3.000 millones, destinada a financiar la permanencia de 25 uniformados durante 12 meses seguidos. Así, Valledupar proyecta consolidarse como una de las ciudades capitales con convenios activos de gestión integral del tránsito y seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió el convenio interadministrativo 026 de 2025 en Valledupar?

El convenio interadministrativo 026 de 2025 contempló una inversión municipal de $1.600 millones destinados al fortalecimiento logístico de la Policía de Tránsito en Valledupar. Este acuerdo cubrió la dotación de vehículos, motocicletas, chalecos balísticos, cascos para motociclistas, prendas institucionales y kits para puestos de control, recursos destinados a optimizar la labor policial en las vías de la ciudad.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos de alcoholemia practicados en Valledupar?

Según la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se realizaron 144 operativos de alcoholemia donde se detectaron 164 conductores en estado de embriaguez. Como consecuencia, se procedió a la inmovilización preventiva de la misma cantidad de vehículos, lo que evidencia el enfoque en la disminución de conductas de alto riesgo en las vías locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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