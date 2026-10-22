Por: El Espectador

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La educación media en Colombia enfrenta un panorama renovado y esperanzador, según revela el más reciente informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi. Este informe, basado en el análisis de los resultados de las Pruebas Saber 11 de 567.268 estudiantes, muestra una mejora en la calidad educativa: el porcentaje de jóvenes que finalizan el colegio con el nivel académico esperado en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y sociales, pasó de 18 % en 2019 a 23 % en 2025, lo que el observatorio denomina "logro académico integral". De acuerdo con el informe, desde 2022 hay un aumento sostenido del número de estudiantes que adquieren las competencias necesarias para continuar sus estudios e ir al ámbito laboral, un avance que se presenta en 93 de los 97 territorios con secretaría de educación.

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Esta tendencia de mejora no se ha presentado de forma uniforme. Mientras regiones como el Caribe y la Amazonia ya superan sus indicadores de 2016, grandes ciudades como Bogotá y Medellín continúan por debajo de sus propios registros previos. Municipios como Girón, Armenia, Lorica, Buga y Yumbo han destacado con incrementos notables en el logro académico integral, mientras Montería, Casanare y Guaviare son "casos especiales" por mejorar resultados y aumentar su cobertura. Según el observatorio, estos son ejemplos de que se puede ampliar el acceso sin sacrificar la calidad educativa.

En relación con las áreas de mayor crecimiento, la lectura crítica y las matemáticas alcanzaron en 2025 los porcentajes más altos de la última década, con 62 % y 56 % de estudiantes en niveles satisfactorio o avanzado respectivamente. Sin embargo, persisten retos: cuatro de cada diez jóvenes no logran el nivel esperado en lectura crítica y una proporción similar falla en matemáticas, además de que uno de cada ocho estudiantes no supera las preguntas más simples en matemáticas.

Las brechas entre colegios privados y públicos, así como entre zonas urbanas y rurales, persisten prácticamente sin cambios en la última década, y la diferencia de género se mantiene desfavorable para las mujeres. Los contrastes territoriales siguen siendo marcados; por ejemplo, en municipios como Envigado o Tunja alrededor del 42 % logra el nivel integral, mientras que en Turbo o Uribia ese porcentaje apenas llega al 1-6 %.

El informe coincide con recientes discusiones políticas sobre ampliar por ley la educación media, pero advierte: no basta con matricular a más jóvenes, sino asegurar que salgan preparados. Además, destaca la necesidad de mejorar la calidad en territorios afectados por desastres, como la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, donde recalcan la importancia de no limitarse solo a reconstruir infraestructura, sino también fortalecer la calidad educativa.

El observatorio sugiere priorizar el fortalecimiento de lectura crítica y matemáticas, entender por qué otras áreas han tenido menos avances y documentar y replicar las estrategias exitosas de algunos territorios, enfatizando siempre que mejorar en promedio no significa mejorar para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué muestran los resultados de las Pruebas Saber 11 sobre la calidad educativa en Colombia?

De acuerdo con el informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, los resultados de las Pruebas Saber 11 evidencian una mejora en la calidad educativa media en Colombia en los últimos años, especialmente en competencias de lectura crítica y matemáticas. Sin embargo, aún existen notables desigualdades entre regiones, tipos de colegio y género, por lo que el país debe continuar enfocando esfuerzos en cerrar estas brechas.

¿Qué significa "logro académico integral" en el contexto de la educación media colombiana?

Según el Observatorio de Realidades Educativas, "logro académico integral" es el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y sociales al terminar el colegio, indicador que permite evaluar si los jóvenes tienen las competencias fundamentales para continuar con sus estudios y prepararse para el mundo laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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