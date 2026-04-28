El pasado 21, 22 y 23 de abril, Ibagué fue protagonista de la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT, que reunió a líderes y académicos de más de 30 países para hablar sobre economía y medio ambiente.

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Este evento, que contó con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se desarrolló con éxito en el Museo Panóptico de la ‘Ciudad musical’ de Colombia. Figuras como la diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz de la Prada estuvieron presentes y hablaron sobre la sostenibilidad en la industria de la moda.

“Estamos en un momento en el que hemos conseguido que la moda se democratice, y eso es genial porque todo el mundo puede ir bien vestido. Pero, al mismo tiempo, se están generando montañas de basura textil, sobre todo en países donde no pueden absorberla de ninguna manera y en los cuales se deben crear plantas de reciclaje”, comentó De la Prada en entrevista con Pulzo.

En el marco de la cumbre, la diseñadora fue condecorada por el Concejo de Ibagué con la distinción Policarpa Salavarrieta. Además, le fueron entregadas las llaves de la ciudad, una escultura en miniatura de una nota musical y una pasarela con sus colores característicos, como homenaje a su trayectoria, creatividad y apuesta por la moda sostenible.

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Durante la cumbre también se anunció la firma de un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el que se consolidó este evento como una plataforma anual enfocada en sostenibilidad, cooperación y desarrollo territorial.

Esta alianza permitirá fortalecer la participación de gobiernos locales, organismos internacionales, empresas, universidades y otros actores estratégicos interesados en acelerar la transición hacia modelos productivos más sostenibles, incluyentes y resilientes.

El anuncio fue entregado por Milton Restrepo, director de la cumbre y gerente de Ibagué Limpia, quien destacó que el CAF fue clave para avanzar en el propósito planteado desde este encuentro internacional, que tendrá continuidad cada año en la capital del Tolima.

“Se va a comenzar a construir políticas públicas para América Latina, Iberoamérica y Europa en economía circular desde las ciudades intermedias. […] Ibagué le está hablando al mundo de cómo podemos cuidar el planeta, pero para los empresarios, cómo puede ser rentable, y para los ciudadanos, cómo ayudar para que haya rentabilidad con el planeta”, comentó Restrepo a Pulzo.

Por otro lado, Johana Aranda, alcaldesa de la capital del Tolima, reconoció que el desarrollo de este tipo de actividades en la ciudad fomenta el interés de los ibaguereños por el cuidado del medio ambiente.

“Las acciones tienen que ser locales para que podamos impactar a nivel mundial y dejar sobre la mesa las estrategias que van a permitir que nuestro territorio se desarrolle”, concluyó.

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