La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para esclarecer la muerte de Luis Carlos Salas Toledo, de 33 años, quien falleció en circunstancias extrañas dentro de un bar de ambiente LGBTI ubicado en la carrera 43 con calle 35, en el sector céntrico de la ciudad.

Según el testimonio del administrador del establecimiento, el hecho ocurrió hacia las 5:00 p. m. del jueves, cuando Salas Toledo ingresó al local y solicitó un cubículo privado para sostener un encuentro con otra persona.

Pocos minutos después, un cliente que se encontraba en la zona de habitaciones alertó al encargado de que el hombre parecía estar convulsionando. Al acudir al lugar, el administrador lo halló tendido en el suelo, sin signos vitales, por lo que de inmediato informó a las autoridades.

Agentes de la Sijín realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Hasta el momento, el deceso fue registrado como una “muerte por establecer”, en espera de los resultados de la necropsia que determinarán las causas del fallecimiento.

El caso causó conmoción entre los asistentes al lugar y mantiene bajo investigación a la persona que acompañaba al fallecido, mientras la Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer lo sucedido.

