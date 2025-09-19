El pasado 17 de septiembre de 2025, la pequeña población de Funza, en Cundinamarca, fue el escenario de un violento incidente carcelario que dejó saldo de siete fallecidos y cinco heridos de gravedad. El incidente, una pugna contra una orden de traslado que culminó en incendio, ha reavivado en Colombia el debate sobre las condiciones y gestión de los centros de reclusión, según informó El Tiempo.

Todo comenzó cuando a José Fernando Rodríguez Lesmes, recluso condenado por violencia intrafamiliar y abuso sexual, le comunicaron que sería trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, tal como se había ordenado en febrero de 2024. En respuesta, Rodríguez Lesmes resistió la orden y sus acciones desembocaron en una riña que posteriormente derivó en incendio, de acuerdo con el rotativo.

“La secuencia de los hechos comenzó con el desorden y resistencia a la orden, seguida de un motín que incluyó la quema de colchones”, informó el diario sobre el trágico suceso. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero el humo y los gases tóxicos cegaron a los reclusos y desencadenaron el desenlace fatal.

Siete reclusos fallecieron, incluyendo a Rodríguez Lesmes. Cinco de ellos murieron inmediatamente después del incendio, y dos más perdieron la vida posteriormente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá. Además de Lesmes, se informó que las otras víctimas mortales incluyen a Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Juan Felipe Bernal Bernal, Sergio Humberto Zarta Barrero, Andrés Alberto Organista Ibáñez, Arcadio Antivia Velásquez y Édgar Darío Cárdenas Martínez, de acuerdo con el impreso.

Los heridos, entre ellos Miguel Ángel Buitrago Castro y Luis Alejandro Orrego, sufrieron problemas respiratorios a raíz de la inhalación de humo y gases tóxicos. Su estado de salud es crítico .Las víctimas tenían antecedentes penales variados: violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurto, y acto sexual con menor de 14 años. Aún se desconocen los procesos judiciales de Bernal Bernal y Cárdenas Martínez, según el periódico.

Este incidente ha causado conmoción a nivel local y nacional, provocando protestas por parte de familiares de las víctimas que exigen justicia y claman por reformas profundas en la gestión del sistema carcelario colombiano. Por su parte, la Fiscalía ha intervenido para esclarecer lo ocurrido y sentar responsabilidades. Se espera que este hecho contribuya a dar visibilidad a la difícil situación en estaciones de policía donde se mantienen detenidos a los internos de manera provisional, y promueva cambios necesarios en la administración del sistema penitenciario.

