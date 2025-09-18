La comunidad de Mosquera, Cundinamarca, se mantiene sumida en la consternación y la pena tras el brutal asesinato de una pequeña de nueve años, víctima, infortunadamente, de su propio padrastro. Este atroz acto, ocurrido el 14 de septiembre de 2025, ha reavivado la discusión sobre la violencia intrafamiliar, sobre la seguridad y protección para los menores de edad y sobre la responsabilidad y actuación de las autoridades.

El drama se desencadenó en medio de una acalorada discusión entre el padrastro y la madre de la víctima, según explicó Paola Guzmán López, madre de la niña, quien por temor a la agresividad del hombre, había salido a pedir ayuda policial. En entrevista con Noticias RCN, la joven rememoró ese trágico día: “Salí a buscar ayuda, nunca pensé que haría algo así”, dijo, describiendo a su hija como una “niña alegre y apasionada por el baile”

“Yo ya no quería nada más con él y él me decía que si no era con él, no era con nadie. o no me había ido de la casa porque él decía que no tenía para dónde irse con la niña. Entonces yo le dije que yo pagaba el arriendo y que yo me quedaba ahí”, dijo la afectada en el citado noticiero.

Por su parte, en Pulzo.com, el secretario de Seguridad, Diego Piza, informó que el hombre, después de herir fatalmente a la menor, intentó quitarse la vida. Actualmente está hospitalizado y será judicializado por este terrible crimen una vez se recupere.

La niña, además, tenía una hermana, hija del agresor, quien presenció la desgarradora escena. Esta menor ahora se encuentra bajo la custodia de las autoridades, quienes buscan garantizar su bienestar y protección.

“Son hechos que están en investigación, la comunidad ha advertido diferentes hipótesis. Se cree que hay un tema pasional, en lo que hemos identificado era el padrasto. Dentro de la vivienda había otra menor de 10 años y el sujeto es el padre biológico de esta menor, ella presenció toda la escena y ella está en custodia de la Alcaldía de Mosquera y se le está brindando todo el acompañamiento psicológico a la madre de la niña asesinada y a ella”, dijo.

En cuanto al presunto agresor, el secretario dio detalles de su actual condición: “Al sujeto no se le encuentran antecedentes judiciales, ni tampoco en comisarias de familia. Las hipótesis apuntan a otras cuestiones. Nos hemos comunicado con la madre, ella está consternada y está pasando por un proceso bastante difícil, es una situación que lamentamos. En este momento lo que sabemos es que está en una UCI, está estable”.

El asesinato ha conmovido a la localidad de Mosquera, llevándolos a organizar vigilias y actos conmemorativos en honor a la pequeña víctima, unidos bajo la exigencia de justicia y la implementación de medidas efectivas para combatir la violencia intrafamiliar y proteger a los menores de situaciones de riesgo en sus hogares.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

