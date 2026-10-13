La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) han advertido de manera reiterada sobre las graves consecuencias de verter estas grasas en la red sanitaria de la ciudad. Al entrar en contacto con las tuberías, el aceite se solidifica y se mezcla con otros desechos orgánicos, generando obstrucciones masivas, taponamientos, malos olores, proliferación de plagas y posteriores inundaciones en la vía pública.

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A la problemática de infraestructura se suma el severo impacto ecológico y sanitario: una sola gota de aceite vegetal puede contaminar miles de litros de agua dulce, deteriorando la calidad de los ríos y suelos de la sabana de Bogotá. Por esta razón, la regulación distrital y nacional fija responsabilidades y compromisos estrictos para todos los generadores comerciales e industriales del sector de alimentos.

Registro obligatorio y gratuito ante la Secretaría de Ambiente

La primera obligación legal para cualquier persona natural o jurídica que opere un restaurante, cafetería o industria de alimentos en Bogotá es inscribirse en el registro oficial de generadores de aceite vegetal usado. Este trámite, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, es completamente gratuito y formaliza la actividad del establecimiento frente al control ambiental del Distrito.

Mediante este registro, la autoridad ambiental busca caracterizar la cantidad de residuos grasos producidos en las distintas localidades de la capital, garantizando que el aceite tenga una ruta de recolección trazable y no termine en las fuentes hídricas o en el alcantarillado público.

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Contratación de gestores y transportadores autorizados

Una vez completado el registro, los propietarios de restaurantes no pueden tratar el aceite vegetal usado como basura doméstica común ni entregarlo a recolectores informales. La normativa exige contratar los servicios de empresas transportadoras y gestoras que cuenten con el aval y la certificación expresa de la Secretaría de Ambiente.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la SDA mantiene publicado y actualizado el listado de empresas habilitadas —cuya última versión corresponde a marzo de 2026—, permitiendo a los comerciantes verificar que el gestor seleccionado cumple con las licencias ambientales para el almacenamiento, transporte y aprovechamiento del residuo.

El ciclo de cumplimiento ambiental no finaliza con la recolección física del contenedor de aceite. Cada vez que el transportador autorizado retira el material del establecimiento, debe entregar un certificado de disposición final o comprobante de recolección oficial.

Este documento es indispensable para que el restaurante cumpla con el reporte trimestral obligatorio ante la plataforma digital de la Secretaría de Ambiente. La conservación y carga periódica de estos certificados sirve como prueba ante eventuales visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de las autoridades competentes.

Marco legal: Criterios del Ministerio y del Concejo de Bogotá

La exigencia de estas medidas se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio nacional y distrital. A nivel local, el Acuerdo Distrital 634 de 2015 establece las directrices para la gestión integral de aceites usados en Bogotá.

A nivel nacional, la Resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija las disposiciones y obligaciones claras para los generadores comerciales, industriales y de servicios, sancionando el vertimiento de grasas en los sistemas de alcantarillado y promoviendo la economía circular.

Puntos de acopio frente a la logística de los pequeños restaurantes

Para la ciudadanía en general o locales que generan cantidades mínimas de grasa, la ciudad cuenta con más de 130 puntos autorizados de recolección distribuidos por la EAAB y la Alcaldía Mayor. En estos casos, la recomendación técnica es dejar enfriar el aceite, embasarlo en recipientes plásticos cerrados y llevarlo directamente al punto limpio más cercano.

Sin embargo, para un restaurante de operación diaria que genera grandes volúmenes, los puntos vecinales no son una alternativa funcional. La norma exige el trabajo directo con un gestor industrial, lo que plantea retos logísticos y financieros significativos para las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico.

El problema para los restaurantes pequeños

Jorge Alberto Arévalo Galarza, experto en negocios sostenibles y en logística de distribución, señala que el principal obstáculo para los pequeños establecimientos puede estar precisamente en la logística de recolección.

“La logística que esto supone para los pequeños productores es un costo oculto que solo conocen los empresarios cuando se enfrentan a la disposición del residuo: cómo transportarlo, cómo recolectarlo, cómo almacenarlo y de dónde va a salir el dinero para todo esto”, explica Arévalo.

Su propuesta es que varios restaurantes se organicen para reunir el aceite usado y contratar una recolección conjunta. Según el experto, agrupar el volumen puede mejorar la capacidad de negociación frente a las empresas que realizan el aprovechamiento.

“Tal vez un solo restaurante tenga bajo poder de negociación frente a la industria privada, pero uniendo varios restaurantes se puede obtener un volumen importante y así convertir el desperdicio en una fuente de ingreso”, sostiene.

Además, el aceite usado tiene posibilidades de aprovechamiento. El Ministerio de Ambiente señala que puede utilizarse como materia prima para productos como combustibles, velas y jabones.

Por eso, para un pequeño restaurante la ruta es concreta: no arrojar el aceite al sifón, almacenarlo por separado, registrarse ante la SDA, identificar un gestor autorizado, conservar el certificado de recolección y cumplir con el reporte trimestral. Si el volumen generado es pequeño, la opción planteada por el experto es coordinarse con otros establecimientos para hacer más eficiente la recolección.

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