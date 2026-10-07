Un golpe al negocio del microtráfico en la Sabana Norte dejó 11 capturados y dos allanamientos, luego de una investigación de aproximadamente 18 meses contra la estructura delincuencial conocida como ‘Los de la Frontera’, señalada por las autoridades de mover cerca de 150 millones de pesos mensuales con la venta de drogas.

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De acuerdo con la investigación, la organización tendría presencia en Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá y Chía, donde presuntamente comercializaba cocaína, marihuana y bazuco. Según las autoridades, este negocio ilegal le habría dejado ingresos cercanos a los 150 millones de pesos cada mes.

La investigación también permitió identificar la que sería la estructura de mando de ‘Los de la Frontera’. Un hombre conocido como ‘Avilés’ fue señalado como el supuesto cabecilla, encargado de coordinar y dirigir las actividades ilícitas de los demás integrantes de la organización.

Otro de los detalles que llamó la atención de las autoridades es que algunos de los presuntos integrantes habrían utilizado establecimientos comerciales, principalmente bares y discotecas, como puntos de encuentro para coordinar actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes.

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Según la información entregada por las autoridades, ‘Los de la Frontera’ ya habían sido golpeados en tres oportunidades mediante diferentes acciones operativas. El nuevo procedimiento hace parte del seguimiento adelantado para afectar la capacidad de la estructura y avanzar contra sus integrantes.

El operativo fue destacado por la Administración Municipal de Tocancipá, que resaltó la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y los organismos de inteligencia.

A este resultado se suma una apuesta por fortalecer la vigilancia en el municipio. El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, anunció que se proyecta llegar a 200 cámaras de seguridad instaladas para 2027.

“Estamos mejorando la tecnología del municipio en cuanto a cámaras de seguridad. Esperamos que para el 2027 ya tengamos instaladas 200 cámaras, y en el mes de noviembre llegarán las primeras 70. Esto nos va a ayudar mucho en la labor de la Policía, en las investigaciones y, sobre todo, a actuar mucho más rápido cuando se identifiquen este tipo de delitos”, señaló el mandatario.

La ampliación del sistema de videovigilancia busca apoyar las labores de prevención, investigación y respuesta de las autoridades frente a hechos que afecten la seguridad de los habitantes de Tocancipá.

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