La Fundación Dando con el Corazón inició su campaña navideña bajo el lema “Transformando vidas, un niño a la vez”, una iniciativa que busca llevar alimentos, abrigo y esperanza a niños de escasos recursos, especialmente de familias recicladoras en Bogotá.

Con nueve años de trabajo social, la organización —sin ánimo de lucro— ha enfocado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de comunidades que viven de la recolección y el reciclaje, promoviendo la dignidad y la inclusión social. Este año, la campaña invita a ciudadanos, empresas y colectivos a sumarse con donaciones de mercados, ropa nueva o en buen estado y aportes económicos que permitan brindar una Navidad diferente a los más pequeños.

Dos iniciativas para transformar la Navidad

La fundación lidera dos acciones principales dentro de su campaña:

Donatón de mercados: busca ofrecer alimentación digna a madres cabeza de hogar y sus hijos.

busca ofrecer alimentación digna a madres cabeza de hogar y sus hijos. Recolección de ropa: pretende que los 48 niños que hacen parte del programa puedan estrenar una o dos mudas de ropa en Navidad y Año Nuevo.

Desde su creación, la organización ha acompañado a más de 2.500 familias y 150 niños de comunidades recicladoras en la capital, brindando apoyo a través de programas de alimentación, educación, talleres psicosociales y actividades comunitarias.

El trabajo de la fundación busca romper el ciclo de pobreza y exclusión que afecta a miles de hogares en Bogotá, ofreciendo alternativas reales para el desarrollo social y educativo de las nuevas generaciones.

Con la campaña navideña, la meta es recolectar suficientes recursos para entregar mercados, ropa y regalos antes del 24 de diciembre, con el apoyo de personas solidarias y organizaciones aliadas.

Cómo participar

Quienes deseen apoyar esta causa pueden hacerlo mediante donaciones en especie o aportes voluntarios.

Lugar de recolección: Calle 98 N.º 9-13, apto. 602, Bogotá.

Teléfono/WhatsApp: 322 897 0836

Sitio web: www.dandoconelcorazon.org

Instagram: @fundaciondandoconelcorazon

Cada aporte, por pequeño que sea, contribuye a que más niños puedan celebrar la Navidad con ilusión. Para la fundación, no se trata de caridad, sino de “construir oportunidades con respeto, amor y compromiso real”, un mensaje que resume el espíritu de esta campaña solidaria.

