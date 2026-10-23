Por: El Espectador

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Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias ‘Mocho Olmedo’ y señalado como uno de los líderes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, fue extraditado a Estados Unidos. Este proceso se realizó después de que la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable y, posteriormente, el gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó la ejecución de la extradición el 22 de octubre, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Henao fue trasladado desde la cárcel La Picota en Bogotá y entregado a las autoridades estadounidenses para responder judicialmente ante una Corte del Distrito Sur de Florida. Las acusaciones incluyen concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos, por hechos investigados desde 2023.

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La presencia de alias ‘Mocho Olmedo’ en el panorama nacional ha sido relevante, especialmente por su papel como figura visible y vocero del Frente 33 durante los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y esa disidencia, desarrollados bajo la política de paz total. Además, estuvo 55 días bajo custodia de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) en un apartamento de Bogotá antes de su traslado a la prisión. Estas circunstancias lo pusieron nuevamente en el centro del debate público, gracias, entre otros aspectos, a diversas polémicas documentadas y referenciadas por medios como El Espectador.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación lo señala como responsable de delitos adicionales como concierto para delinquir, homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Las investigaciones, adelantadas por equipos especializados de la Fiscalía, indican que habría sido uno de los principales articuladores de la confrontación armada contra el Eln iniciada el 16 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. A Henao también se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado y participación en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad en la misma zona, hechos que no aceptó ante la justicia.

La extradición de ‘Mocho Olmedo’ es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha firmado 142 órdenes de extradición en 74 días de mandato. Según el propio mandatario, la extradición se mantiene como una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, tareas con las que busca combatir la impunidad y asegurar que los responsables de tales delitos respondan ante la ley.

¿Por qué fue extraditado alias ‘Mocho Olmedo’ a Estados Unidos?

Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, fue extraditado a Estados Unidos porque la Corte del Distrito Sur de Florida lo requiere por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. La extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia y autorizada por el gobierno, como parte del compromiso de enfrentar a estructuras criminales internacionales.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta alias ‘Mocho Olmedo’ en Colombia?

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación acusa a Henao de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Además, se le señala de estar vinculado a la confrontación armada entre el Frente 33 y el Eln, así como de participar en el desplazamiento forzado y en el reclutamiento de menores en la región del Catatumbo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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