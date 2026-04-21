Hay angustia en la Universidad Industrial de Santander (UIS) por la salud de uno de sus estudiantes que resultó afectado por la explosión de una bomba presuntamente compuesta de cloro. El incidente se presentó el pasado 15 de abril en un baño del edificio Camilo Torres de la sede de Bucaramanga y dejó al joven bajo observación médica.

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De acuerdo con Caracol Radio, el artefacto repleto de compuestos altamente tóxicos fue activado y el alumno inhaló los gases que expulsó el elemento químico. El afectado tuvo que ser llevado a un centro asistencial por críticas complicaciones respiratorias que sufrió y que lo tienen todavía internado.

La cadena radial agregó que la UIS abrió indagaciones para determinar qué hubo detrás del incidente. Se habla desde un accidente, una protesta hasta un ataque con explosivos.

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“El estudiante se afectó lo hizo al respirar los gases generados por el químico. Desconozco si se hizo esto en el marco de una protesta, de un enfrentamiento o de un atentado”, dijo en Caracol Radio Neftalí Ariza, representante de profesores en el consejo superior de la universidad santandereana.

El incidente ya está siendo investigado por autoridades tanto externas como internas de la institución y se han adelantado reuniones en caso de que haya sido un ataque.

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