Por: El Espectador

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El reciente cruce de posturas entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el gobierno de Abelardo de la Espriella resalta el debate sobre la manera en que el Estado colombiano presenta los resultados de sus operaciones militares. La controversia se reavivó tras nuevas acciones de la fuerza pública en las que murieron miembros de grupos armados y se exhibieron públicamente imágenes de los cuerpos, situación que propició el pronunciamiento de Marín el pasado 6 de septiembre. Según la defensora, “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”. Esta posición generó respuesta inmediata del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien la acusó de equiparar injustamente al Estado con bandas narcoterroristas y aseguró que el gobierno cumple su deber constitucional de enfrentar a los criminales que aterrorizan amplias regiones.

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Lara insistió en la necesidad de que la Defensoría colabore en la lucha contra grupos armados responsables de crímenes graves como el uso de drones, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, prácticas habituales de organizaciones criminales en el país. Asimismo, el funcionario remarcó que el gobierno seguirá haciendo cumplir la ley y defendió el fin de la política de ‘Paz Total’, señalando que antes se entregaron comunidades “a la tiranía del terror”. A pesar de los roces, Marín respondió reafirmando la disposición de la entidad para trabajar conjuntamente en el seguimiento de alertas tempranas en zonas priorizadas y enfatizó la importancia de la colaboración institucional en el manejo de la crisis humanitaria, el conflicto armado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La defensora del Pueblo fue clara al recalcar que, aunque las operaciones militares pueden ser legales y hasta necesarias frente a crímenes atroces, la manera en que se comunican estos hechos debe salvaguardar la dignidad de las víctimas. Sostuvo que la privación de la vida requiere de criterios estrictos de razonabilidad y proporcionalidad y subrayó que incluso en la guerra existen límites legales y éticos. Marín concluyó que el Estado debe anteponer la protección de la vida, respetando tanto las normas constitucionales como el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que exhibir cuerpos como trofeos vulnera estos principios fundamentales.

¿Por qué está criticando la defensora del Pueblo la forma en la que el Gobierno exhibe los resultados militares?

Iris Marín critica que el Gobierno use imágenes de cuerpos sin vida en sus anuncios públicos para mostrar resultados operativos, alegando que esto normaliza la muerte como demostración de autoridad y vulnera la dignidad de las víctimas, según planteó en su pronunciamiento del 6 de septiembre.

¿Qué postura sostiene el Gobierno frente a las observaciones de la Defensoría sobre derechos humanos y exhibición de cuerpos?

El Gobierno, a través del ministro Rodrigo Lara, rechaza la equiparación con grupos armados y sostiene que cumple su deber constitucional al combatir el crimen, defendiendo la comunicación abierta de sus operaciones mientras insiste en la colaboración con la Defensoría para proteger a la población y mantener el respeto por la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.