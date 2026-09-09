Por: El Espectador

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El reciente cruce de declaraciones entre Iris Marín, defensora del Pueblo, y el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, pone sobre la mesa una discusión profunda sobre los límites éticos y legales en la comunicación de resultados militares en Colombia. La discordia surgió a raíz de los anuncios oficiales que presentan imágenes y testimonios sobre personas muertas en operaciones de la fuerza pública, una práctica que Marín ha cuestionado enérgicamente. De acuerdo con El Espectador, la defensora solicitó al presidente abstenerse de exhibir cuerpos durante reportes públicos, advirtiendo que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan” y que no se debe normalizar la muerte como parte de la escenografía oficial.

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Rodrigo Lara, ministro del Interior, respondió resaltando el papel de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero calificó como una “triste equivocación” equiparar al Estado con las bandas criminales. Para Lara, el Estado cumple con su deber constitucional enfrentando a quienes ejercen violencia y terror. En su opinión, la participación de la Defensoría es clave para combatir delitos como el uso de drones para ataques, el reclutamiento de menores y otras acciones de grupos armados que atemorizan amplias zonas del país.

En respuesta, Marín reiteró la necesidad de repensar la forma en que se comunican los resultados de los operativos. Sostuvo que la colaboración institucional es fundamental para enfrentar fenómenos como la expansión de la criminalidad, el confinamiento, el desplazamiento forzado y, en general, las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordó que a pesar de que muchas de estas acciones son legales desde la perspectiva oficial, la protección de la vida sigue siendo un principio prioritario en el marco jurídico colombiano. Insistió en que “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria” y que toda acción debe ser analizada por su razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Como señaló la Defensoría, aunque Colombia ha lidiado con décadas de conflicto armado, es inusual ver a un presidente “caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. El llamado de Marín es a respetar la dignidad humana incluso en el marco de la guerra y a mantener límites claros en la confrontación con los actores armados, sin utilizar la muerte como demostración de poder estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de muertos en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios oficiales normaliza la muerte y convierte a las víctimas en parte de la escenografía del poder, lo cual considera contrario a la ética pública. Según su postura expresada en El Espectador, este tipo de comunicación puede banalizar la dignidad humana y generar competencia entre el Estado y los grupos armados en la demostración de poder por medio del miedo y la crueldad.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades y regulando los métodos de guerra. En este contexto, la Defensoría del Pueblo remarca que aunque las fuerzas estatales enfrenten a grupos armados, deben hacerlo respetando la dignidad humana y evitando acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias o desproporcionadas, en línea con las exigencias del DIH.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.