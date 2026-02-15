El presidente Gustavo Petro volvió a ser el centro de una tormenta digital el pasado martes 10 de febrero. Todo comenzó por una fotografía que se volvió viral, donde se le ve caminando de la mano con una mujer en la isla de Gorgona, mientras el departamento de Córdoba —su tierra natal— enfrenta una grave emergencia por inundaciones que afecta a más de 40.000 personas.

Sigue a PULZO en Discover

La congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, fue una de las voces más críticas, cuestionando la prioridad del mandatario. Sin embargo, Petro no solo respondió al ataque político, sino que aprovechó para dar cátedra sobre su visión de la sexualidad y sus preferencias personales.

Fiel a su estilo de “X” (antes Twitter), Petro aseguró que no le interesa la orientación sexual de los demás y que espera el mismo respeto para la suya.

Incluso, fue más allá al mencionar que después de jornadas intensas de trabajo —como su reciente cita con Donald Trump o la atención a tragedias nacionales— tiene derecho a abrazar a quienes quiere: “Dejo que el pensamiento estúpido se estrelle contra las piedras”.

Esta no es la primera vez que el presidente rompe el protocolo para hablar de temas íntimos. Recientemente, sus opositores lo convirtieron en “carne de cañón” tras una confesión que dejó a muchos con la boca abierta: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”.

Estas declaraciones han polarizado a la audiencia entre quienes defienden su derecho a la intimidad y quienes consideran que sus distracciones personales afectan su gestión en momentos de crisis, como la que vive actualmente el Caribe colombiano.

¿Qué dice su exesposa? “Él es un hombre mujeriego”

La polémica sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario, en el programa Desnúdate con Eva. Herrán no solo confirmó que el hombre de la foto sí es Petro, sino que lanzó una teoría sobre su estado actual.

¿Enamorado?: “Yo creo que anda enamorado. Si ese es él, pues bonito. Uno como político necesita de una persona que lo entienda”, afirmó Mary Luz.

El imán de Petro: Al ser consultada sobre si el presidente es mujeriego, respondió con sinceridad: “Yo creo que sí. Es un hombre al que muchas mujeres pueden caer por su inteligencia; es lo que más enamora de él”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.