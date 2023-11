A Fabián Camilo Arias lo secuestraron el 2 de octubre cuando viajó desde Bucaramanga para visitar a su familia en Ocaña, Norte de Santander.

Al hombre de 34 años de edad se lo llevaron aparentemente miembros del Eln según manifestó Danilo Rueda quien hace parte de la mesa de negociación con el gobierno nacional. Además de habitantes de zona del Catatumbo quienes les han dicho a la familia que también lo han visto con miembros del Eln.

Sin embargo su padre indicó que después de un mes nadie se ha comunicado con ellos, ni para exigir una recompensa por su liberación.

“Esto es un secuestro extorsivo, me imagino, porque no se han comunicado con nosotros y no hubo amenaza para él. Empezando el año tuve amenazas extorsivas por hombres denominados como el Eln, y hoy en día no sé quien tiene a mi hijo. En enero me pidieron una suma de dinero diciendo que tenían identificado a mi otro hijo de 20 años”, narró Arias.