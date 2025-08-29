La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a tres sociedades mayoristas e IPS por exceder los precios máximos de venta de medicamentos establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Las multas, que ascienden a 5.763.477.632 pesos, buscan proteger los derechos de los pacientes, garantizar el acceso a tratamientos esenciales y preservar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Las investigaciones se realizaron en Cúcuta y Cali, donde se detectaron operaciones irregulares en Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabilu S.A.S. y Fabisalud IPS S.A.S., cuyos representantes estarían vinculados familiarmente.

En el caso de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta, se comprobó la comercialización de 47 medicamentos entre octubre de 2022 y junio de 2023 con sobreprecios que alcanzaron hasta el 7.000 %, como ocurrió con Tisseel y Actilyse.

Por su parte, Fabilu S.A.S., como mayorista y como IPS (Clínica Colombia ES), vendió medicamentos con sobrecostos que oscilaron entre 3 % y 2.175 %, destacándose fármacos como Clexane, Bridion, Verapamilo y Tisseel.

Finalmente, Fabisalud IPS S.A.S., propietaria de la Clínica Cristo Rey, también incurrió en sobreprecios de hasta el 100 %, como en el caso de Symbicort. Las sanciones están en primera instancia y pueden ser apeladas.

